Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Los detenidos, Martín Carlos 'N' y María Fernanda 'N', fueron trasladados al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona. Foto: FGJEM

El aseguramiento de narcóticos, armamento, medicamento controlado y hasta hidrocarburo marcó el resultado de un operativo realizado en un inmueble localizado en la carretera Tenango-Toluca, en la colonia Santiaguito Coauxustenco del municipio de Tenango del Valle, Estado de México.

La acción se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad mexiquense (SSEM), en la que se logró la detención de dos personas y la incautación de diversos objetos vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo con la FGJEM, la intervención se originó tras un alertamiento relacionado con la venta de narcóticos como parte de actos de investigación, por lo que el Agente del Ministerio Público solicitó a un Juez de Control la emisión de una orden de cateo para el inmueble señalado.

Una vez obtenida la autorización judicial, los agentes de la Fiscalía y la policía estatal procedieron a cumplir la diligencia, lo que permitió la captura de Martín Carlos “N” y María Fernanda “N”.

Foto: FGJEM

Durante el cateo, los agentes aseguraron cajas de tabletas de medicamento controlado, armas de fuego de diferentes calibres, cartuchos útiles, así como bolsas de plástico transparente con material blanco que presentaba las características propias de la cocaína en pasta.

Además, se incautaron garrafones con hidrocarburo cuya procedencia no pudo ser acreditada y billetes de distintas denominaciones.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público con sede en Tenango del Valle. El inmueble intervenido quedó bajo resguardo de la autoridad, que continuará con las investigaciones correspondientes.

Tanto Martín Carlos “N” como María Fernanda “N” fueron trasladados al Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona y quedaron a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica.

Procesan a adolescente que habría asesinado a un policía de Ecatepec

Foto: @HRS4NTOS

Este viernes se informó la vinculación a proceso de un adolescente de 17 años por su presunta implicación en el homicidio de un agente de la Secretaría de Seguridad Estatal durante un operativo en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la Fiscalía, el incidente ocurrió el 9 de septiembre cuando un elemento de la Fuerza de Apoyo y Reacción respondía a un reporte de robo en la zona.

Según la investigación, el policía estatal intentó interceptar a un individuo que portaba una mochila blanca y un arma de fuego. Para ello, se aproximó a un vehículo conducido por el adolescente, en el que también viajaba otro hombre, quienes le permitieron abordar por el lado del copiloto y avanzaron en reversa para acercarse al sospechoso.

Al percatarse de la maniobra, el presunto implicado se detuvo y esperó que se aproximaran, aprovechando la relación de cercanía con el adolescente, por lo que se aproximó al vehículo por el lado del piloto y disparó contra el agente de seguridad.

El policía descendió de la unidad, pero fue nuevamente atacado con disparos que le provocaron la muerte. Tras la agresión, el presunto autor material huyó del lugar, mientras que el adolescente y su acompañante intentaron escapar.

Imagen ilustrativa (Foto: archivo)

Derivado de las acciones coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como las policías estatal y municipal, se identificó y detuvo a los posibles responsables materiales e intelectuales.

En total, fueron detenidas tres personas, incluido el adolescente, quien fue trasladado al Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

La Autoridad Judicial, tras analizar los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, resolvió la vinculación a proceso del menor, manteniendo la medida cautelar de internamiento y estableciendo un plazo de 30 días para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente podría enfrentar una medida de internamiento de hasta 5 años por pertenecer al grupo etario III.