Beca Rita Cetina 2025: ¿Habrá pago doble a los beneficiarios durante octubre?

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es un programa social que comenzó a implementarse desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum con el objetivo de brindar un apoyo económico a todos los estudiantes de nivel básico que cursen en alguna escuela pública del país para que continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Sin embargo, cabe indicar que este 2025 la iniciativa se ha enfocado en ayudar solamente a alumnos de secundaria con un recurso monetario que corresponde a 3 mil pesos bimestrales. Además, la beca también entrega 700 pesos adicionales a cada padre de familia por cada estudiante extra que tengan inscrito. Para que el dinero pueda ser cobrado de forma segura y sin intermediarios, se entrega de forma directa a través de la tarjeta Bienestar.

¿Habrá pago doble de la Beca Rita Cetina en octubre?

Hasta el momento, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) no ha informado modificaciones en los depósitos de la Beca Rita Cetina correspondientes al bimestre septiembre-octubre, por lo que se espera que no haya pago doble y sea el monto normal de 1,900 pesos.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

Calendario tentativo de los pagos de octubre de la Beca Rita Cetina

Las autoridades del programa aún no han dado a conocer el calendario oficial de pagos del próximo al bimestre (septiembre-octubre). Sin embargo, se ha revelado una posible agenda de cómo se irán distribuyendo los depósitos.

Letra A: miércoles 1 de octubre

Letra B: jueves 2 de octubre

Letra C: viernes y lunes 6 de octubre

Letras D, E, F: martes 7 de octubre

Letra G: miércoles 8 y jueves 9 de octubre

Letras H, I, J, K: viernes 10 de octubre

Letra L: lunes 13 de octubre

Letra M: martes 14 y miércoles 15 de octubre

Letras: N, Ñ, O: jueves 16 de octubre

Letras P, Q: viernes 17 de octubre

Letra R: lunes 20 y martes 21 de octubre

Letra S: miércoles 22 de octubre

Letras T, U, V: jueves 23 de octubre

Letras W, X, Y, Z: viernes 24 de octubre

Para cualquier duda, aclaración u orientación, la dependencia pone a disposición la línea telefónica 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.