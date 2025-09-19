Gustavo Adolfo Infante cree que Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga están “ensuciando su caso” en redes sociales

Gustavo Adolfo Infante considera un error que Marianne Gonzaga siga utilizando redes sociales. Créditos: VIX-La Saga-IG, Marianne Gonzaga

El caso de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga sigue acaparando la atención de los internautas y medios de comunicación luego de que ambas intercambiaran una serie de declaraciones en sus cuentas personales de TikTok.

Cabe recordar que un acuerdo legal permitió la liberación de Gonzaga bajo condiciones judiciales tras cinco meses presa; sin embargo, su presencia en redes sociales ha desatado opiniones divididas, las cuales se incrementaron tras las recientes revelaciones.

Marianne Gonzaga regresó a redes sociales tras ser puesta en libertad. (Instagram)

Valentina Gilabert asegura haber recibido amenazas de muerte por parte de Marianne Gonzaga

Gilabert expuso a través de capturas de pantalla y mensajes supuestas evidencias de amenazas de muerte provenientes de su agresora. De acuerdo con la joven, el acoso no es reciente, y estaría ocurriendo desde antes del ataque físico que sufrió el 5 de febrero.

“Días antes, específicamente el 30 de enero, una de las primeras amenazas que recibí fue que iba a amanecer en bolsas. También llegó a subir fotos de mi casa a sus redes sociales”, declaró.

Por su parte, Marianne Gonzaga reaccionó a las declaraciones de Gilabert y desmintió haber orquestado amenazas en su contra. Incluso reveló que tras su libertad recibió mensajes de su parte para hacer una entrevista juntas.

“Si tanto miedo me tuvieras, ¿por qué cuando yo salí me querías ver en una cafetería?”, cuestionó, y detalló: “Agarró una confianza para marcarme para contarme que se peleaba con mi ex”.

Valentina Gilabert habría intentado tener contacto con Marianne Gonzaga. (Captura de pantalla @tinnysuuu)

Gustavo Adolfo Infante asegura que Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga están ensuciando su caso

A raíz del intercambio de declaraciones de las creadoras de contenido en redes sociales, el tema fue abordado por Gustavo Adolfo Infante en el programa “De primera mano”

De acuerdo con el periodista, uno de los errores que cometió Valentina Gilabert fue continuar su relación con José Said, ex de su agresora, pues eso ha generado que las especulaciones sobre lo ocurrido sigan.

“Si tú sigues inmiscuida en una relación con el papá del hijo de esta mujer, van a continuar ese tipo de cosas”, señaló.

Gustavo Adolfo Infante asegura que las influencers no deberián usar sus redes sociales. (YouTube)

Sin embargo, también resaltó que se le debería prohibir a ambas utilizar sus redes sociales, pues ese tipo de declaraciones solo ensucian su caso.

“Deberían prohibirle utilizar a las dos redes sociales”, agregó.

Sus palabras fueron respaldadas por su compañera Érika González, quien comparó el caso con lo que vivió YosStop anteriormente, a quien le prohibieron hablar sobre la víctima.

“Hay que recordar el caso de YosStop, cuando le prohibieron por mucho menos hablar de la víctima, y Marianne como si nada, porque está en redes”, sentenció.