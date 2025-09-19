México

Gustavo Adolfo Infante cree que Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga están “ensuciando su caso” en redes sociales

El periodista de Imagen Televisión reaccionó a las recientes declaraciones de las creadoras de contenido

Por Jazmín González

Guardar
Gustavo Adolfo Infante considera un
Gustavo Adolfo Infante considera un error que Marianne Gonzaga siga utilizando redes sociales. Créditos: VIX-La Saga-IG, Marianne Gonzaga

El caso de Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga sigue acaparando la atención de los internautas y medios de comunicación luego de que ambas intercambiaran una serie de declaraciones en sus cuentas personales de TikTok.

Cabe recordar que un acuerdo legal permitió la liberación de Gonzaga bajo condiciones judiciales tras cinco meses presa; sin embargo, su presencia en redes sociales ha desatado opiniones divididas, las cuales se incrementaron tras las recientes revelaciones.

Marianne Gonzaga regresó a redes
Marianne Gonzaga regresó a redes sociales tras ser puesta en libertad. (Instagram)

Valentina Gilabert asegura haber recibido amenazas de muerte por parte de Marianne Gonzaga

Gilabert expuso a través de capturas de pantalla y mensajes supuestas evidencias de amenazas de muerte provenientes de su agresora. De acuerdo con la joven, el acoso no es reciente, y estaría ocurriendo desde antes del ataque físico que sufrió el 5 de febrero.

“Días antes, específicamente el 30 de enero, una de las primeras amenazas que recibí fue que iba a amanecer en bolsas. También llegó a subir fotos de mi casa a sus redes sociales”, declaró.

Por su parte, Marianne Gonzaga reaccionó a las declaraciones de Gilabert y desmintió haber orquestado amenazas en su contra. Incluso reveló que tras su libertad recibió mensajes de su parte para hacer una entrevista juntas.

“Si tanto miedo me tuvieras, ¿por qué cuando yo salí me querías ver en una cafetería?”, cuestionó, y detalló: “Agarró una confianza para marcarme para contarme que se peleaba con mi ex”.

Valentina Gilabert habría intentado tener
Valentina Gilabert habría intentado tener contacto con Marianne Gonzaga. (Captura de pantalla @tinnysuuu)

Gustavo Adolfo Infante asegura que Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga están ensuciando su caso

A raíz del intercambio de declaraciones de las creadoras de contenido en redes sociales, el tema fue abordado por Gustavo Adolfo Infante en el programa “De primera mano”

De acuerdo con el periodista, uno de los errores que cometió Valentina Gilabert fue continuar su relación con José Said, ex de su agresora, pues eso ha generado que las especulaciones sobre lo ocurrido sigan.

“Si tú sigues inmiscuida en una relación con el papá del hijo de esta mujer, van a continuar ese tipo de cosas”, señaló.

Gustavo Adolfo Infante asegura que
Gustavo Adolfo Infante asegura que las influencers no deberián usar sus redes sociales. (YouTube)

Sin embargo, también resaltó que se le debería prohibir a ambas utilizar sus redes sociales, pues ese tipo de declaraciones solo ensucian su caso.

Deberían prohibirle utilizar a las dos redes sociales”, agregó.

Sus palabras fueron respaldadas por su compañera Érika González, quien comparó el caso con lo que vivió YosStop anteriormente, a quien le prohibieron hablar sobre la víctima.

“Hay que recordar el caso de YosStop, cuando le prohibieron por mucho menos hablar de la víctima, y Marianne como si nada, porque está en redes”, sentenció.

Temas Relacionados

Gustavo Adolfo InfanteValentina GilabertMarianne GonzagaDe primera manoImagen Televisiónmexico-entretenimiento

Más Noticias

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

La Máquina usará una camiseta especial inspirada en la cultura mexicana

Este es el diseño especial

Destaca Relaciones Exteriores reunión de Carney con empresarios de México y Canadá

Juan Ramón de la Fuente resaltó que la reunión en Palacio Nacional fue muy productiva y como resultado se concretó el Plan de Acción 2025-2028

Destaca Relaciones Exteriores reunión de

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Este es el top 10

Autoridades sanitarias registran brote de dengue en Oaxaca

El dengue es una infección viral que carece de tratamiento específico, advirtió la secretaría estatal

Autoridades sanitarias registran brote de

¿Cómo quitar los rayones de la pantalla del celular con un solo ingrediente?

Un método casero permite mejorar el aspecto del móvil usando un producto común del baño

¿Cómo quitar los rayones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Canadá desarticula grupo criminal ligado

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Shiky habla a espaldas de Dalílah y desea que se vuelva a caer

Marianne Gonzaga publica perturbador video sobre “volverse loca” y usuarios le piden se controle, recordando a Valentina Gilabert

Hermana de Aldo de Nigris pide que no juzguen al influencer por la polémica entre Doña Lety y Mariana Botas: “Tú no eliges a tu familia”

Dalílah entra en crisis porque no le gustó cómo cortaron una papaya en ‘La Casa de los Famosos México’

DEPORTES

Este es el diseño especial

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez