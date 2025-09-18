Refuerzan vigilancia en 20 Colegios de Bachilleres tras amenazas de violencia a estudiantes

El Colegio de Bachilleres no solo prepara a los estudiantes en el ámbito académico, sino que también les brinda herramientas prácticas para su futuro profesional. Foto: Jovani Pérez

Horas antes de regresar a clases después del descanso por 15 y 16 de septiembre, circularon amenazas hacia los estudiantes del Colegios de Bachilleres.

Los mensajes violentos supuestamente provenían de un padre de familia que estaba molesto porque agredieron a su hijo, así que advirtió que iría afuera del plantel 20 “Del Valle Lázaro Cárdenas” para atacar con navajas y machetes a los presuntos responsables.

Cabe señalar que algunas capturas de pantalla mostraron que algunos grupos porriles tenían intenciones de sumarse a la violencia.

Las amenazas iniciales se extendieron hacia otros planteles como el número 4 “Culhuacán”, el 10 “Aeropuerto”, el 2 “Cien Metros”, el 6 “Vicente Guerrero” y también el 3 “Iztacalco”. Ante la oleada de amenazas en redes sociales, las autoridades del Colegio de Bachilleres decidieron reforzar la seguridad con patrullas y vigilancia en el perímetro del plantel.

La Policía Cibernética y los directivos de tres planteles trabajan conjuntamente. (Crédito: Colegio de Bachilleres)

Abraham Godoy, director General de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, mencionó que se estableció contacto con la Policía Cibernética para denunciar los mensajes, el trabajo conjunto se complementó con los directores de los planteles 4 y 6. “Por ningún motivo se suspenderán las clases, por parte del Gobierno de la CDMX seguiremos redoblando la seguridad en los Colegios de Bachilleres y seguiremos salvaguardando la integridad de los alumnos”.

La administración del Colegio de Bachilleres informó que se ha intensificado la vigilancia en los accesos a las instalaciones. Por este motivo, se exige a los estudiantes que presenten su tira de materias o credencial escolar al ingresar, mientras que el personal docente y administrativo debe portar su gafete en un lugar visible. Esta medida busca garantizar que únicamente miembros identificados de la comunidad tengan acceso a los planteles.

A la par de estas acciones, la institución exhortó a su comunidad a permanecer dentro de las instalaciones y evitar permanecer en la periferia una vez concluido el horario escolar, recomendando retirarse directamente a sus domicilios. Las actividades académicas y administrativas continúan realizándose con normalidad, según lo comunicado por la casa de estudios.

En cumplimiento del artículo 21 de la Constitución, el Colegio de Bachilleres anunció que presentará una denuncia penal ante las autoridades competentes. Esta decisión forma parte de su estrategia para enfrentar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de sus integrantes.

La institución reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de todos los miembros de su comunidad, subrayando que la comunidad estudiantil merece respeto absoluto. Además, aseguró que continuará fortaleciendo los protocolos de prevención y atención a emergencias, reafirmando su determinación de mantener un entorno seguro, fuerte y libre para todos.