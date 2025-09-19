El influencer ‘Ese Pérez’ mastica excremento de caballo por querer convivir con Eduin Caz, líder de Grupo Firme

El influencer mexicano sorprendió a todos al protagonizar una escena extrema durante una convivencia con el vocalista de Grupo Firme, generando un intenso debate sobre los límites del humor en redes sociales (IG)

La reciente difusión de un video en el que Ese Pérez, conocido influencer mexicano, mastica excremento de caballo durante una convivencia con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha generado una oleada de reacciones en redes sociales.

El episodio, grabado en julio pero viralizado en los últimos días, ha provocado más de dos mil comentarios en Instagram y miles de visualizaciones en otras plataformas, polarizando a la audiencia entre quienes lo consideran humor extremo y quienes lo ven como una humillación innecesaria.

La escena, que circula ampliamente en Instagram y YouTube, muestra el momento en que Ese Pérez toma un trozo de excremento y, sin vacilar, declara:

“Si el Eduin me dice, me como la mierda del caballo”. Acto seguido, lo mastica y añade una frase que sorprendió a los presentes: “¿Y en dónde está mi ruca para besarla de una vez?”.

El video de Ese Pérez comiendo excremento de caballo junto a Eduin Caz desata polémica en redes sociales (IG)

La grabación evidencia el ambiente festivo y la presión grupal, ya que minutos antes otro amigo de Eduin Caz había descendido por un camino de tierra bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a Ese Pérez a intentar superar la hazaña.

La reacción de Eduin Caz fue inmediata y contundente. Al presenciar la acción de su compañero, se apartó rápidamente, afectado por las náuseas, y expresó con visible desagrado: “No seas mamón güey”.

A pesar del momento incómodo, el grupo continuó la celebración, aunque el video ya había captado un acto que muchos usuarios califican como degradante para el creador de contenido.

La viralización del clip ha reavivado el debate sobre los límites del humor y la búsqueda de notoriedad en redes sociales. Mientras algunos seguidores interpretan la acción como una muestra de humor extremo, otros la consideran una muestra de humillación innecesaria y un intento desesperado por llamar la atención de Eduin Caz.

El influencer estaba conviviendo con Eduin Caz |Crédito: YouTube Maza Clan Oficial

Ese Pérez, también conocido como “El Roro”, es un comediante, cantante e influencer que ha construido su popularidad principalmente en TikTok. Su nombre real es Jesús Ángel Pérez y, desde 2021, ha participado en programas de televisión como TV Azteca y Televisa.

Su estilo irreverente y humor ácido lo han convertido en una figura polémica, pero recurrentemente viral.

Entre sus colaboraciones más reconocidas figuran videos junto a Yeri MUA, Bellakath y el Bogueto, todos ellos vinculados al género urbano y al contenido viral. Su tema más popular, “Pídete una miche”, se transformó en un fenómeno en TikTok, utilizado por miles de usuarios gracias a su ritmo pegajoso y letra sencilla.

Ese Pérez, conocido como 'El Roro', es un influencer polémico por su humor extremo y colaboraciones virales (IG)

La estrategia de Ese Pérez ha consistido en combinar música, comedia y situaciones absurdas, fórmula que le ha permitido capitalizar su fama y mantenerse en el centro de la conversación digital.