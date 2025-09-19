Diputada señalada por la OFAC dio contratos a empresario con supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa

Hilda Araceli Brown Figueredo. (Cámara de Diputados)

La diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, enfrenta un señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), que la acusa de integrar una red vinculada al Cártel de Sinaloa, en particular a la facción conocida como “La Mayiza”.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Jorge García Orozco, apenas el año pasado Brown autorizó un contrato millonario por compra de vehículos oficiales al empresario Candelario Arcega Aguirre, también identificado como operador político y financiero de la organización criminal comandada en dicha región por Juan José Ponce Félix (“El Ruso”) y los hermanos Alfonso y René Arzate García (“El Aquiles” y “La Rana”).

Durante su gestión como presidenta municipal en Playas de Rosarito, Baja California, entre 2021 y 2024, la entonces alcaldesa firmó el 23 de enero de 2024 un contrato de 11,9 millones de pesos para la adquisición de ocho camionetas equipadas como patrullas para la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio.

El contrato compartido por el periodista deja ver que el proveedor fue Candelario Arcega Aguirre, un famoso empresario de la región que cuenta con toda una red de restaurantes y clubes nocturnos que, según las autoridades estadounidenses, han servido para lavar dinero al Cártel de Sinaloa.

El documento muestra las firmas de Brown y Arcega, y estipula una adjudicación directa —figura excepcional que omite el concurso abierto—, lo que agrava los cuestionamientos sobre el proceso.

“Por medio de la presente, anteponiendo un cordial saludo, le informamos que le fue adjudicado por medio del procedimiento de adjudicación directa por excepción a licitación núm. ADJ-RF-IX-02/2024, “ADQUISICIÓN DE UNIDADES TIPO PICK UP 4X2 PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE LA SECRETARIA CIUDADANA DEL H. IX AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, B. C.”, que se llevó a cabo el día de hoy lunes 15 de enero del presente año”, se lee en el documento.

Además de los contratos adjudicados por la administración municipal, existe una fotografía donde Hilda Araceli Brown Figueredo aparece junto a Candelario Arcega Aguirre, quien fue detenido en 2009 acusado de actividades relacionadas con la fabricación de metanfetaminas, específicamente por “cocinar cristal”.

Brown rechaza acusaciones

Hilda Araceli Brown Figueredo ha rechazado públicamente todas las acusaciones que la vinculan con el Cártel de Sinaloa y con la red de “La Mayiza” en Baja California. La diputada federal de Morena calificó como falsa la versión sobre el bloqueo de sus cuentas bancarias y sostuvo que su administración en Rosarito operó sin corrupción ni injerencia de miembros del crimen organizado.

“Amigas, amigos, a los que tienen confianza en mí, ustedes son testigos de cómo hemos luchado juntos por la transformación, contra la corrupción. Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento; seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme”, expresó Brown en un mensaje difundido en sus redes oficiales.

La legisladora reiteró que a la fecha no ha recibido ningún aviso oficial sobre investigaciones en su contra, ni restricciones financieras. Aseguró que recientemente viajó a San Diego y que también realizó operaciones bancarias habituales sin encontrar impedimentos.

“Es absolutamente falso que mis cuentas hayan sido bloqueadas, incluso el pasado domingo estuve en el hospital en San Diego, con mi tío que sufrió un derrame cerebral. Estoy firme para cualquier situación, ante cualquier autoridad. Seguiré trabajando para ustedes como siempre”, afirmó.

Brown Figueredo resaltó que la supuesta colusión y las estructuras criminales señaladas por Estados Unidos no operaron en su administración.