Confirman muerte de Abril Díaz Castañeda tras explosión de pipa en Iztapalapa: cifra de fallecidos sube a 22

La joven de 34 años era una de las víctimas más graves por el estallido

Por Anayeli Tapia Sandoval

Explosión de pipa de gas
Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa ha dejado 22 fallecidos. (Redes sociales/AFP)

Autoridades de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmaron el fallecimiento de Abril Díaz Castañeda, quien se encontraba en estado crítico tras la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Con esta muerte, el número de personas fallecidas tras el accidente ocurrido el pasado 10 de septiembre se ha elevado a 22.

Según el último reporte de la Sedesa, publicado pasadas las 22:00 horas, hasta la noche de este 18 de septiembre al menos 25 personas permanecen hospitalizadas, mientras que otras 37 ya han sido dadas de alta.

La lista de fallecidos es la siguiente:

  1. Antillón Chávez Armando
  2. Barragán Ramírez Ana Daniela
  3. Bonilla Sánchez Juan Carlos
  4. Cano Rodríguez Miguel
  5. Carrillo Reyes Irving Uriel
  6. Contreras Salinas Carlos Iván
  7. Cortez Cisneros Óscar Rubén Uriel
  8. García Morales Eduardo Noé
  9. Hernández Méndez José Gabriel
  10. Hernández Betancourt Juan Antonio
  11. Islas Flores Jorge
  12. Matías Teodoro Alicia
  13. Sánchez Blas Juan Carlos
  14. Gilberto Arón
  15. Tovar García Jesús Joel
  16. Santiago Álvarez Edgar
  17. García Escorsa Omar Alejandro
  18. Gutiérrez Espinoza Oswaldo
  19. Soto Munguía Fernando
  20. Romero Armas Eduardo
  21. Chávez Ortega Norma
  22. Díaz Castañeda Abril

¿Quién fue Abril Díaz Castañeda?

Abril Díaz Castañeda, de 34 años, resultó quemada en el 95% de su cuerpo mientras transitaba junto a su pareja, Omar Alejandro García Escorsa, en las inmediaciones del Puente de La Concordia al momento de la explosión.

Abril Díaz Castañeda (Redes sociales)
Abril Díaz Castañeda (Redes sociales)

Tras el incidente, se le observó buscar auxilio, arrojándose agua para apagar el fuego, antes de ser trasladada a recibir atención médica.

Abril Díaz Castañeda permaneció hospitalizada en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, en Magdalena de las Salinas, bajo monitoreo constante, intubada y conectada a asistencia respiratoria.

Su hermana, Nitzia Díaz, explicó a Azteca Noticias que presentó una grave infección en la sangre y daños renales severos, además de requerir transfusiones de plasma durante los días que permaneció en terapia intensiva. El personal médico consideró su caso como el más crítico de toda la emergencia.

Díaz Castañeda era madre soltera y sostenía el hogar de cuatro hijos de 14, 12, 9 y 6 años, según datos corroborados por la misma fuente.

Se ha especificado que familiares preparan acciones legales contra la empresa propietaria de la pipa: “En caso de sobrevivir, mi hermana no podrá regresar a trabajar y se queda sin ingresos para sus hijos”, expuso su hermana días antes ante los medios.

Las autoridades informaron que su pareja, Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años, también perdió la vida tras permanecer internado en estado crítico.

¿Qué se sabe de la investigación?

Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

El siniestro ocurrió cuando una unidad que transportaba casi 50 mil litros de gas LP se volcó y explotó bajo el Puente de La Concordia, generado una de las emergencias más serias del año en la capital.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la pipa chocó dos veces contra los muros de contención, provocando el estallido que hirió a más de 90 personas.

Las autoridades también confirmaron que la investigación continúa por delitos de homicidio culposo, lesiones y daños, tras detectar que la posible causa fue el exceso de velocidad de la unidad. Cabe apuntar que el conductor de la unidad también ha fallecido.

“Ya compareció la empresa responsable, cuenta con pólizas de seguro vigentes y se trabaja en la determinación de la reparación del daño”, declaró la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, en conferencia de prensa.

La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México anunció que reforzará los controles de seguridad y regulación de transporte de sustancias peligrosas, y comenzaron la entrega de apoyos económicos de hasta 50 mil pesos para familiares de víctimas fatales y 20 mil pesos para personas hospitalizadas.

