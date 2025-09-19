México

¿Cómo quitar los rayones de la pantalla del celular con un solo ingrediente?

Un método casero permite mejorar el aspecto del móvil usando un producto común del baño

Por Gerardo Lezama

Guardar
La pasta de dientes se
La pasta de dientes se populariza como truco casero para quitar rayones superficiales de la pantalla del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quitar los rayones superficiales de la pantalla del celular puede parecer una tarea complicada, pero existe un truco casero que ha ganado popularidad por su sencillez y efectividad: la pasta de dientes.

Aunque no reemplaza una reparación profesional ni garantiza resultados en todos los casos, este método puede ayudar a disimular marcas leves y mejorar la apariencia del dispositivo sin necesidad de productos especializados.

La clave está en utilizar una pasta de dientes blanca, no en gel ni con microgránulos, ya que estas variantes pueden dañar aún más la superficie.

Lo ideal es optar por una fórmula clásica, ligeramente abrasiva, que permita pulir sin comprometer el funcionamiento de la pantalla táctil.

Antes de comenzar, es importante apagar el celular y desconectarlo de cualquier fuente de energía. Luego, se recomienda limpiar la pantalla con un paño de microfibra seco para eliminar polvo y residuos.

El método no reemplaza una
El método no reemplaza una reparación profesional, pero puede mejorar la apariencia del dispositivo en casos leves. Freepik

Una vez lista la superficie, se coloca una pequeña cantidad de pasta de dientes del tamaño de una lenteja sobre el área rayada.

Con movimientos circulares suaves, se frota la pasta usando un paño limpio y seco, evitando ejercer demasiada presión.

Este proceso debe durar entre 30 segundos y un minuto. Después, se retira el exceso de producto con otro paño ligeramente húmedo, cuidando que no entre humedad en los bordes o puertos del dispositivo.

Finalmente, se seca la pantalla con una tela suave y se verifica el resultado. En muchos casos, los rayones superficiales se atenuan visiblemente, aunque los más profundos pueden requerir atención especializada.

Este truco funciona mejor en pantallas sin recubrimiento oleofóbico, ya que la pasta puede alterar esa capa protectora.

Se recomienda usar pasta de
Se recomienda usar pasta de dientes blanca, no en gel ni con microgránulos, para evitar daños adicionales en la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, se recomienda probar primero en una zona pequeña y poco visible. Además, no debe aplicarse en pantallas agrietadas, con daños estructurales o en dispositivos con protección Gorilla Glass, ya que el efecto puede ser limitado o contraproducente.

Aunque no es una solución definitiva, el uso de pasta de dientes como pulidor casero ofrece una alternativa accesible para quienes buscan mejorar la estética de su celular sin invertir en productos costosos.

Es una técnica que ha circulado ampliamente en foros y redes sociales, con testimonios mixtos pero suficientes para justificar su prueba en condiciones controladas.

Como medida preventiva, se recomienda utilizar protectores de pantalla y fundas adecuadas para evitar futuros rayones.

La limpieza regular con paños de microfibra también ayuda a conservar la superficie libre de partículas que puedan causar daños. En caso de rayones persistentes o funcionales, lo más recomendable es acudir a un servicio técnico autorizado.

Temas Relacionados

Estilo de vidaCelularesRemedios caserosPasta de dientesDispositivos electronicosmexico-noticias

Más Noticias

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

La Máquina usará una camiseta especial inspirada en la cultura mexicana

Este es el diseño especial

Destaca Relaciones Exteriores reunión de Carney con empresarios de México y Canadá

Juan Ramón de la Fuente resaltó que la reunión en Palacio Nacional fue muy productiva y como resultado se concretó el Plan de Acción 2025-2028

Destaca Relaciones Exteriores reunión de

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Este es el top 10

Autoridades sanitarias registran brote de dengue en Oaxaca

El dengue es una infección viral que carece de tratamiento específico, advirtió la secretaría estatal

Autoridades sanitarias registran brote de

Facultad de Derecho UNAM reanuda lases tras descartar presencia de bomba

Las y los estudiantes del turno matutino tuvieron suspensión durante la revisión

Facultad de Derecho UNAM reanuda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Avión que trasladaba a Hernán

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

Balean camioneta de alcaldesa de Michoacán, autoridades ya investigan los hechos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Shiky habla a espaldas de Dalílah y desea que se vuelva a caer

Marianne Gonzaga publica perturbador video sobre “volverse loca” y usuarios le piden se controle, recordando a Valentina Gilabert

Hermana de Aldo de Nigris pide que no juzguen al influencer por la polémica entre Doña Lety y Mariana Botas: “Tú no eliges a tu familia”

Dalílah entra en crisis porque no le gustó cómo cortaron una papaya en ‘La Casa de los Famosos México’

‘Mi amigo robot’ será exhibida al aire libre en CDMX: fecha y lugar

DEPORTES

Leyenda del boxeo mexicano lanza

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez

Primer ministro de Canadá adelanta que Sheinbaum estará presente en la final del Mundial 2026