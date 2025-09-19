México

Beca Benito Juárez 2025: quiénes serán los primeros en recibir el pago de octubre

Se prevé que los siguientes depósitos del programa comiencen a distribuirse en octubre

Por César Márquez

Guardar
La Beca Benito Juárez es
La Beca Benito Juárez es una iniciativa social impulsada por el Gobierno de México que busca ayudar a través de un apoyo económico a estudiantes de nivel preparatoria

La Beca Benito Juárez es una iniciativa social impulsada por el Gobierno de México que busca ayudar a través de un apoyo económico a estudiantes de nivel preparatoria que cursen en alguna escuela pública del país. Su objetivo es evitar la deserción escolar y apoyar a que estos alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

Este 2025, la beca entrega a cada beneficiario un recurso monetario de 1,900 pesos bimestrales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.

¿Quiénes serán los primeros en recibir el pago de la Beca Benito Juárez en octubre?

Hasta ahora, las autoridades del programa aún no han dado a conocer el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Sin embargo, se ha revelado una posible agenda de cómo se irán distribuyendo los depósitos.

  • Letra A: miércoles 1 de octubre
  • Letra B: jueves 2 de octubre
  • Letra C: viernes y lunes 6 de octubre
  • Letras D, E, F: martes 7 de octubre
  • Letra G: miércoles 8 y jueves 9 de octubre
  • Letras H, I, J, K: viernes 10 de octubre
  • Letra L: lunes 13 de octubre
  • Letra M: martes 14 y miércoles 15 de octubre
  • Letras: N, Ñ, O: jueves 16 de octubre
  • Letras P, Q: viernes 17 de octubre
  • Letra R: lunes 20 y martes 21 de octubre
  • Letra S: miércoles 22 de octubre
  • Letras T, U, V: jueves 23 de octubre
  • Letras W, X, Y, Z: viernes 24 de octubre

Tomando en cuenta este posible calendario, los primeros beneficiarios de la Beca Benito Juárez en recibir el pago de octubre serían aquellos cuya primera letra de la CURP inicie con la A. Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Tomando en cuenta este posible
Tomando en cuenta este posible calendario, los primeros beneficiarios de la Beca Benito Juárez en recibir el pago de octubre serían aquellos cuya primera letra de la CURP inicie con la A.

Beca Benito Juárez ampliará su cobertura en octubre

Hasta el momento, no se han publicado lineamientos detallados ni fechas exactas de apertura o cierre para el registro. Sin embargo, las autoridades ya indicaron cuáles serán los documentos que se necesitarán tener a la mano para realizar el proceso.

Documentos:

  • Número de celular.
  • Correo electrónico.
  • CURP certificada.
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT).
  • Comprobante de estudios digitalizado.
  • CURP certificada de tu madre, padre, tutora o tutor (en caso de ser menor de edad).
  • Identificación oficial (en caso de ser menor de edad).
Las autoridades ya indicaron cuáles
Las autoridades ya indicaron cuáles serán los documentos que se necesitarán tener a la mano para realizar el proceso.

Requisitos

  • Estar inscrita o inscrito en alguna escuela pública de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus equivalentes.
  • No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federale

Para cualquier duda, aclaración u orientación, la dependencia pone a disposición la línea telefónica 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales.

Temas Relacionados

Beca Benito JuárezBecasBecas para el BienestarProgramas socialesAlumnos de bachilleratoOctubremexico-noticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 19 de septiembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Las cifras del Simulacro Nacional en CDMX: participaron 8.1 millones de personas y se activaron más de 13 mil altavoces

En esta actividad participó personal de SEDENA, CEMAR, Pemex, CFE y de Protección Civil Nacional

Las cifras del Simulacro Nacional

“Déjenla subir”: perrita se hace viral al intentar abordar el Cablebús en CDMX

Fue vista en la línea 2 del transporte publico intentando entrar y cautivando a los usuarios en redes sociales

“Déjenla subir”: perrita se hace

Cuántos millones de dólares se perdieron por el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la CDMX

Las pérdidas materiales provocadas por el sismo dejaron una deuda que ascendía a este monto de dinero

Cuántos millones de dólares se

Integrantes de la CETEG en Guerrero se suman a las manifestaciones ante la visita de Claudia Sheinbaum

Destacaron la necesidad de que se instalen mesas resolutivas tripartitas y se derogue la reforma laboral ligada al sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación

Integrantes de la CETEG en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo antihomicidios de SSPC asegura

Operativo antihomicidios de SSPC asegura a mujer con presuntas dosis de metanfetamina en Tijuana, Baja California

Protesta, ataque armado y una falsa enfermera: los hechos que sacudieron a los hospitales de Culiacán

Reportan que destitución del excontralor de la FGR fue por contrato irregular de 6 mdp y la desaparición de 900 kilos de cocaína

Grupo de Operaciones Especiales: este es el nuevo cuerpo táctico que sustituirá al Grupo Élite de la Policía Estatal de Sinaloa

Autoridades de Tabasco en espera de la audiencia inicial para Hernán “N”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Mi Banda El Mexicano llegará a la fiesta temática de hoy 19 de septiembre

El terremoto de 1985 en la memoria: series y películas que honran a la Ciudad de México a 40 años de la tragedia

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de este 19 de septiembre?

Luis Fernando Peña y Antonio de la Vega rinden homenaje a los héroes sin capa del terremoto del 85 en ‘Cada minuto cuenta’

Habitantes de La Casa de los Famosos México ignoran la alerta sísmica hoy 19 de septiembre

DEPORTES

Esto es lo que deberá

Esto es lo que deberá pagar Dani Alves a Pumas tras la resolución del TAS

Team Hawlucha vs Team Machamp: conoce la cartelera del evento entre CMLL & Pokémon en la Arena México

19 de septiembre: a 8 años del sismo que unió al deporte mexicano ante la tragedia

Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas y firmó con Rayados

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez