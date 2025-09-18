México

Yuya desata rumores de boda con el cantante Siddhartha, papá de su hijo, por vestido de novia

La influencer mexicana sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes luciendo un look nupcial, lo que provocó una ola de especulaciones sobre una posible boda secreta con el cantante Siddhartha

Por Armando Guadarrama

La relación de Yuya y
La relación de Yuya y Siddhartha, marcada por la discreción y la protección de su vida privada (IG: yuyacst)

La publicación de una serie de imágenes en Instagram por parte de Yuya generó una oleada de especulaciones sobre una posible boda con Siddhartha, su pareja desde 2019.

La creadora de contenido mexicana, cuyo nombre real es Mariand Castrejón Castañeda, compartió el 17 de septiembre dos fotografías que rápidamente se viralizaron: en la primera, se observa el boceto de un vestido largo; en la segunda, Yuya aparece luciendo un atuendo estilo novia en tonos marfil, con mangas abombadas y un escote corazón adornado con encaje y transparencias.

Este look, de inspiración vintage, fue interpretado por muchos de sus seguidores como una señal de que la influencer podría estar próxima a casarse.

Yuya desata rumores de boda
Yuya desata rumores de boda con Siddhartha tras publicar foto en vestido de novia (IG)

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Los usuarios comenzaron a preguntarse si Yuya y Siddhartha habían decidido formalizar su relación, si la pareja ya se había casado en secreto o si todo se trataba simplemente de una sesión de fotos.

La incertidumbre se intensificó cuando algunos internautas sugirieron que el vestido podría ser una herencia familiar, mientras que otros especularon con la posibilidad de que formara parte de una campaña de moda. Los seguidores más románticos, por su parte, se mostraron convencidos de que la boda era inminente.

Ante la magnitud de los rumores, Yuya optó por aclarar la situación a través de sus historias de Instagram. En un mensaje breve, la influencer escribió: “Sólo me estaba probando un vestuario”. Esta declaración, lejos de apaciguar las conjeturas, alimentó nuevas teorías y mantuvo el tema en tendencia dentro de las plataformas digitales.

La influencer mexicana aclara que
La influencer mexicana aclara que solo se probaba un vestuario, pero las especulaciones continúan (IG)

La relación entre Yuya y Siddhartha se remonta a 2019. Aunque ambos han preferido mantener los detalles de su vida privada fuera del foco mediático, la influencer hizo público el romance al compartir una fotografía durante un concierto del cantante en Guanajuato.

Desde entonces, la pareja ha mostrado una relación estable, compartiendo momentos especiales sin exponer en exceso su intimidad.

En 2021, Yuya anunció que esperaba a su primer hijo. Desde el nacimiento del pequeño, llamado Mar, la pareja ha decidido proteger su identidad, evitando mostrar su rostro en redes sociales.

Seguidores interpretan el look vintage
Seguidores interpretan el look vintage de Yuya como señal de una inminente boda (Foto: IG Yuyacast)

A pesar de esta reserva, la influencer continúa compartiendo aspectos de su vida familiar y profesional, lo que ha reforzado su imagen de cercanía y responsabilidad ante su audiencia.

Los rumores sobre una posible boda entre Yuya y Siddhartha no son recientes. En ocasiones anteriores, circuló en redes sociales un video en el que alguien se refería a la Yuya como “la esposa de Siddhartha”, lo que avivó las especulaciones sobre su estado civil.

Yuya y Siddhartha nunca han
Yuya y Siddhartha nunca han confirmado oficialmente su estado civil pese a los rumores (@IamSiddhartha)

Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente si están casados, el cantante suele referirse a Yuya como “mi chica”, un gesto que ha generado comentarios y expectativas entre sus seguidores.

