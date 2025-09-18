Vinagre blanco o vinagre de manzana: cuál tiene mayores propiedades antimicrobianas y desinfectantes

Estos ingredientes son valorados por sus usos culinarios, medicinales y de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el vinagre blanco como el vinagre de manzana son ingredientes que han sido valorados por sus propiedades tanto culinarias, como medicinales y de limpieza desde tiempos milenarios.

Por un lado, el vinagre blanco es una solución líquida compuesta principalmente por ácido acético y agua que se obtiene mediante la fermentación del alcohol puro de caña de azúcar, maíz o remolacha mientras que el vinagre de manzana se produce a partir de la fermentación del jugo de del mismo nombre.

Como mencionamos, además de sus usos culinarios y medicinales también se les atribuyen propiedades desinfectantes; sin embargo, uno de estos suele ser más efectivo que el otro y aquí te contamos cuál es el mejor para convertirse en tu aliado de limpieza.

El vinagre de manzana es más usado como remedio medicinal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuál de los vinagres tiene mayores propiedades antimicrobianas y desinfectantes

Tanto el vinagre blanco como el vinagre de manzana pueden ser usados para la limpieza debido a su contenido de ácido acético, un compuesto con capacidad para eliminar bacterias, hongos y algunos virus en superficies.

El ácido acético descompone residuos orgánicos, disuelve minerales como la cal, elimina malos olores y ayuda a desprender la suciedad adherida.

Y aunque el vinagre blanco y el vinagre de manzana comparten propiedades antimicrobianas y desinfectantes debido a su contenido de este compuesto, es el vinagre blanco el que suele tener una concentración más alta de ácido acético, generalmente entre 5% y 7%, en comparación con el vinagre de manzana, que contiene entre 4% y 6%.

Gracias a esta mayor concentración, el vinagre blanco presenta una acción antimicrobiana más potente y es más eficaz para desinfectar superficies, eliminar bacterias y hongos, y quitar manchas o residuos orgánicos.

Por esta razón, el vinagre blanco se utiliza con mayor frecuencia como agente de limpieza doméstica y desinfección.

Por su parte, el vinagre de manzana, aunque también posee propiedades antimicrobianas, se emplea más en usos alimentarios y para consumo humano, debido a su sabor más suave y a la presencia de micronutrientes adicionales provenientes de la manzana.

Para tareas de limpieza y desinfección, el vinagre blanco es la opción preferida por su mayor poder antimicrobiano y su costo más bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se puede ver, el vinagre blanco es un producto versátil en el hogar que puede usarse para las siguientes tareas de limpieza:

Desinfectar superficies de cocina y baño

Eliminar manchas y malos olores de alfombras y tapicería

Limpiar vidrios y espejos sin dejar residuos

Quitar sarro y depósitos de cal en grifos, duchas y electrodomésticos como hervidores o cafeteras

Neutralizar olores en ambientes cerrados y refrigeradores

Limpiar pisos y baldosas, especialmente en combinación con agua caliente

Desengrasar sartenes, trapos de cocina y utensilios

Refrescar y ablandar ropa en el lavado, usando una pequeña cantidad como suavizante

Es importante mencionar que el vinagre blanco debe diluirse con agua para evitar daños en superficies delicadas y nunca mezclarse con productos que contengan lejía, ya que puede liberar gases tóxicos.