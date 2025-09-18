México

Vinagre blanco o vinagre de manzana: cuál tiene mayores propiedades antimicrobianas y desinfectantes

Ambos ingredientes son usados en la limpieza del hogar, pero existe uno que es más efectivo

Por Abigail Gómez

Guardar
Estos ingredientes son valorados por
Estos ingredientes son valorados por sus usos culinarios, medicinales y de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el vinagre blanco como el vinagre de manzana son ingredientes que han sido valorados por sus propiedades tanto culinarias, como medicinales y de limpieza desde tiempos milenarios.

Por un lado, el vinagre blanco es una solución líquida compuesta principalmente por ácido acético y agua que se obtiene mediante la fermentación del alcohol puro de caña de azúcar, maíz o remolacha mientras que el vinagre de manzana se produce a partir de la fermentación del jugo de del mismo nombre.

Como mencionamos, además de sus usos culinarios y medicinales también se les atribuyen propiedades desinfectantes; sin embargo, uno de estos suele ser más efectivo que el otro y aquí te contamos cuál es el mejor para convertirse en tu aliado de limpieza.

El vinagre de manzana es
El vinagre de manzana es más usado como remedio medicinal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuál de los vinagres tiene mayores propiedades antimicrobianas y desinfectantes

Tanto el vinagre blanco como el vinagre de manzana pueden ser usados para la limpieza debido a su contenido de ácido acético, un compuesto con capacidad para eliminar bacterias, hongos y algunos virus en superficies.

El ácido acético descompone residuos orgánicos, disuelve minerales como la cal, elimina malos olores y ayuda a desprender la suciedad adherida.

Y aunque el vinagre blanco y el vinagre de manzana comparten propiedades antimicrobianas y desinfectantes debido a su contenido de este compuesto, es el vinagre blanco el que suele tener una concentración más alta de ácido acético, generalmente entre 5% y 7%, en comparación con el vinagre de manzana, que contiene entre 4% y 6%.

Gracias a esta mayor concentración, el vinagre blanco presenta una acción antimicrobiana más potente y es más eficaz para desinfectar superficies, eliminar bacterias y hongos, y quitar manchas o residuos orgánicos.

Por esta razón, el vinagre blanco se utiliza con mayor frecuencia como agente de limpieza doméstica y desinfección.

Por su parte, el vinagre de manzana, aunque también posee propiedades antimicrobianas, se emplea más en usos alimentarios y para consumo humano, debido a su sabor más suave y a la presencia de micronutrientes adicionales provenientes de la manzana.

Para tareas de limpieza y
Para tareas de limpieza y desinfección, el vinagre blanco es la opción preferida por su mayor poder antimicrobiano y su costo más bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se puede ver, el vinagre blanco es un producto versátil en el hogar que puede usarse para las siguientes tareas de limpieza:

  • Desinfectar superficies de cocina y baño
  • Eliminar manchas y malos olores de alfombras y tapicería
  • Limpiar vidrios y espejos sin dejar residuos
  • Quitar sarro y depósitos de cal en grifos, duchas y electrodomésticos como hervidores o cafeteras
  • Neutralizar olores en ambientes cerrados y refrigeradores
  • Limpiar pisos y baldosas, especialmente en combinación con agua caliente
  • Desengrasar sartenes, trapos de cocina y utensilios
  • Refrescar y ablandar ropa en el lavado, usando una pequeña cantidad como suavizante

Es importante mencionar que el vinagre blanco debe diluirse con agua para evitar daños en superficies delicadas y nunca mezclarse con productos que contengan lejía, ya que puede liberar gases tóxicos.

Temas Relacionados

vinagre de manzanavinagre blancoBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

La actriz y cantante fue confirmada como la cuarta participante del reality show de TV Azteca

Sandra Itzel, ex de Adrián

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

Se presume que la alianza comenzó a finales de 2024 y se consolidó a principios de 2025

Así benefició el pacto con

Diputado del PT, Amarante Gómez Alarcón, sufre un infarto y es hospitalizado

Miembros de la bancada del PT reconocen que Gómez Alarcón suele mantener un perfil bajo, por lo que no se tienen muchos detalles

Diputado del PT, Amarante Gómez

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Prime Video: Así quedo el

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así benefició el pacto con

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

¿Quiénes serían las narcotraficantes más poderosos después del Mencho?

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG en La Marquesa, Edomex: les fueron asegurados autos de alta gama robados

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

La crisis que cimbró al Cártel de Sinaloa y redefinió el mapa del narco en México

ENTRETENIMIENTO

Sandra Itzel, ex de Adrián

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Natalia Lafourcade agradece a la Academia las nueve nominaciones a los Latin Grammys: estas son las categorías en las que competirá

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo y Shiky aclaran su pelea tras la visita de Doña Alegría

DEPORTES

Cruz Azul vs Juárez: precios

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

Selección mexicana femenil jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: cuándo y contra quién será el partido amistoso

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

Chivas vs Tigres EN VIVO: suspendido de momento el partido por tormenta eléctrica

Alerta SSPC por estafas en boletos y paquetes turísticos para el Mundial 2026: sólo FIFA venderá entradas