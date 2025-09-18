Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

La actriz anteriormente aseguró que fue invitada a La Casa de los Famosos México. (Instagram: Sandra Itzel)

A pocas semanas del estreno de La Granja VIP, Sandra Itzel fue anunciada como la cuarta participante del reality show de TV Azteca.

Cabe recordar que anteriormente se dio a conocer la participación de Alfredo Adame, Kim Shantal y Jawy Méndez, quienes compartirán momentos con la actriz y cantante de 31 años.

“Estoy muy lista para dejarlo todo, además vengo de familia de rancho. Desde ordenar vacas y lidiar con animales”, dijo Sandra Itzel tras su revelación en “Venga la Alegría”.

Sandra Itzel se une a un nuevo reality show tras participar en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Facebook Sandra Itzel)

Debido a que durante su participación en “MasterChef Celebrity” fue duramente crítica por romper en llanto en más de una ocasión, aseguró que en el reality show no será igual.

“El público ha visto una Sandra muchas veces débil, emocional, que llora mucho, porque yo estaba pasando un momento de oscuridad muy fuerte. Hoy viene esa Sandra que siempre ha existido, pero que ya no le cortan las alas: fuerte, aguerrida y resiliente”, sentenció.

Sandra Itzel se une a La Granja VIP tras haber sido rechazada en La Casa de los Famosos México

Meses antes del anuncio de su participación en el programa de TV Azteca, la exparticipante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” contó en el programa "Newmaker Quintero" que había recibido una propuesta para ser parte de La Casa de los Famosos México.

Sandra Itzel en MasterChef Celebrity 2024. (Instagram: SandraItzel)

“Tengo una llamada de hace tres meses, donde mi equipo me dijo ‘se nos bajó el barco’, antes de ponernos a cuestionar, dijimos ‘no hay problema’, qué sigue y qué otros proyectos hay”, contó, dejando entrever que no se llegó a ninguna negociación.

Pese a que se llegó a mencionar que Adrián Di Monte habría estado detrás de la decisión de Rosa María Noguerón de no concretar la participación de la actriz, Sandra Itzel no dijo su nombre, pero se mostró muy interesada en ese tipo de formato.

"A mí me encantaría este formato de convivencia. Ustedes me ven educada y seria, pero soy muy divertida. Yo soy de carcajadas que retumban en todo el lugar. A mí me daría mucho miedo porque soy muy expresiva”, reveló.

Imanol y Sandra Itzel en "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Quién es Sandra Itzel, la nueva participante de “La Granja VIP

A lo largo de su carrera, Sandra Itzel Estrada Olvera, nombre de pila de la cantante y actriz, ha formado parte de telenovelas y series emblemáticas como “Gata Salvaje”, “Ángel Rebelde” y “El Señor de los Cielos”, proyectos donde su madurez interpretativa se fue acrecentando con cada personaje.

Su primer reconocimiento ante grandes audiencias llegó gracias al papel de Chabelita en Carita de ángel, una interpretación que la ubicó entre las actrices infantiles más populares de su época.

Su trabajo máas reciente en TV Azteca, fue "MasterChef Celebrity 2024″, donde protagonizó varios momentos polémicos antes de convertirse en la sexta expulsada de la edición, hecho que generó diversas reacciones entre el público.