México

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

La actriz y cantante fue confirmada como la cuarta participante del reality show de TV Azteca

Por Jazmín González

Guardar
La actriz anteriormente aseguró que
La actriz anteriormente aseguró que fue invitada a La Casa de los Famosos México. (Instagram: Sandra Itzel)

A pocas semanas del estreno de La Granja VIP, Sandra Itzel fue anunciada como la cuarta participante del reality show de TV Azteca.

Cabe recordar que anteriormente se dio a conocer la participación de Alfredo Adame, Kim Shantal y Jawy Méndez, quienes compartirán momentos con la actriz y cantante de 31 años.

“Estoy muy lista para dejarlo todo, además vengo de familia de rancho. Desde ordenar vacas y lidiar con animales”, dijo Sandra Itzel tras su revelación en “Venga la Alegría”.

Sandra Itzel se une a
Sandra Itzel se une a un nuevo reality show tras participar en Las Estrellas Bailan en Hoy. (Facebook Sandra Itzel)

Debido a que durante su participación en “MasterChef Celebrity” fue duramente crítica por romper en llanto en más de una ocasión, aseguró que en el reality show no será igual.

“El público ha visto una Sandra muchas veces débil, emocional, que llora mucho, porque yo estaba pasando un momento de oscuridad muy fuerte. Hoy viene esa Sandra que siempre ha existido, pero que ya no le cortan las alas: fuerte, aguerrida y resiliente”, sentenció.

Sandra Itzel se une a La Granja VIP tras haber sido rechazada en La Casa de los Famosos México

Meses antes del anuncio de su participación en el programa de TV Azteca, la exparticipante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” contó en el programa "Newmaker Quintero" que había recibido una propuesta para ser parte de La Casa de los Famosos México.

Sandra Itzel en MasterChef Celebrity
Sandra Itzel en MasterChef Celebrity 2024. (Instagram: SandraItzel)

“Tengo una llamada de hace tres meses, donde mi equipo me dijo ‘se nos bajó el barco’, antes de ponernos a cuestionar, dijimos ‘no hay problema’, qué sigue y qué otros proyectos hay”, contó, dejando entrever que no se llegó a ninguna negociación.

Pese a que se llegó a mencionar que Adrián Di Monte habría estado detrás de la decisión de Rosa María Noguerón de no concretar la participación de la actriz, Sandra Itzel no dijo su nombre, pero se mostró muy interesada en ese tipo de formato.

"A mí me encantaría este formato de convivencia. Ustedes me ven educada y seria, pero soy muy divertida. Yo soy de carcajadas que retumban en todo el lugar. A mí me daría mucho miedo porque soy muy expresiva”, reveló.

Imanol y Sandra Itzel en
Imanol y Sandra Itzel en "Las Estrellas Bailan en Hoy"

Quién es Sandra Itzel, la nueva participante de “La Granja VIP

A lo largo de su carrera, Sandra Itzel Estrada Olvera, nombre de pila de la cantante y actriz, ha formado parte de telenovelas y series emblemáticas como “Gata Salvaje”, “Ángel Rebelde” y “El Señor de los Cielos”, proyectos donde su madurez interpretativa se fue acrecentando con cada personaje.

Su primer reconocimiento ante grandes audiencias llegó gracias al papel de Chabelita en Carita de ángel, una interpretación que la ubicó entre las actrices infantiles más populares de su época.

Su trabajo máas reciente en TV Azteca, fue "MasterChef Celebrity 2024″, donde protagonizó varios momentos polémicos antes de convertirse en la sexta expulsada de la edición, hecho que generó diversas reacciones entre el público.

Temas Relacionados

Sandra ItzelAdrián Di MonteLa Granja VIPLa Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoTV AztecaTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

Los beneficios de agregar linaza a tus licuados y cómo hacerlo de manera correcta

Incluir este ingrediente puede ayudar a potencializar los beneficios de tu bebida

Los beneficios de agregar linaza

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

Se presume que la alianza comenzó a finales de 2024 y se consolidó a principios de 2025

Así benefició el pacto con

Diputado del PT, Amarante Gómez Alarcón, sufre un infarto y es hospitalizado

Miembros de la bancada del PT reconocen que Gómez Alarcón suele mantener un perfil bajo, por lo que no se tienen muchos detalles

Diputado del PT, Amarante Gómez

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Prime Video: Así quedo el

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así benefició el pacto con

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

¿Quiénes serían las narcotraficantes más poderosos después del Mencho?

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG en La Marquesa, Edomex: les fueron asegurados autos de alta gama robados

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

La crisis que cimbró al Cártel de Sinaloa y redefinió el mapa del narco en México

ENTRETENIMIENTO

Prime Video: Así quedo el

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Natalia Lafourcade agradece a la Academia las nueve nominaciones a los Latin Grammys: estas son las categorías en las que competirá

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo y Shiky aclaran su pelea tras la visita de Doña Alegría

Aracely Arámbula envidia la cintura de Lyn May y quiere hacer ‘split’ como la vedette

DEPORTES

Cruz Azul vs Juárez: precios

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

Selección mexicana femenil jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: cuándo y contra quién será el partido amistoso

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

Chivas vs Tigres EN VIVO: Si se juega el partido a las 20:50

Alerta SSPC por estafas en boletos y paquetes turísticos para el Mundial 2026: sólo FIFA venderá entradas