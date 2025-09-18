Profepa desmantela aserraderos ilegales en el Estado de México y Morelos

El desmantelamiento de aserraderos se llevó a cabo en Xalatlaco y Huitzilac, así lo informó la Profepa. (Foto: Profepa)

Como parte de las acciones permanentes para combatir la tala ilegal en el Bosque de Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la implementación de operativos en Xalatlaco, en el Estado de México, y Huitzilac, en Morelos.

Conforme a la información compartida, estas intervenciones resultaron en el desmantelamiento de tres aserraderos clandestinos, así como en el aseguramiento de vehículos, maquinaria y un total de 35.119 metros cúbicos de madera.

El primer operativo tuvo lugar el 12 de septiembre en el municipio de Xalatlaco, Estado de México, donde se intervinieron dos aserraderos ilegales. Las autoridades aseguraron dos torres de aserrío, dos carros de empujón, dos motores eléctricos, tres bancos metálicos y uno de madera, una canteadora, cuatro vehículos, 31 piezas en rollo de oyamel que suman 13.923 metros cúbicos, 367 piezas aserradas de oyamel con un volumen de 13.646 metros cúbicos y 593 piezas aserradas de pino que equivalen a 7.550 metros cúbicos.

Toda la maquinaria confiscada fue trasladada para su resguardo a las instalaciones de Probosque, en Metepec. En este operativo intervinieron 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y la Profepa, y los dos aserraderos fueron completamente desmantelados.

En otro operativo realizado el 11 de septiembre permitió el desmantelamiento de un centro ilegal de almacenamiento y transformación de materias primas forestales en el municipio de Huitzilac, Morelos, también ubicado en el Bosque de Agua.

El establecimiento fue clausurado y desmantelado debido a la falta de autorización de funcionamiento otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Las autoridades aseguraron una torre de aserrío con motor eléctrico de 25 caballos de fuerza, un carro de empujón y una sierra de cinta, maquinaria que se trasladó a las instalaciones de la Profepa en Morelos.

Tanto Xalatlaco como Huitzilac están clasificadas como zonas críticas en materia forestal. (Foto: Profepa)

En esta intervención participaron 43 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Profepa, quienes se encargaron de las labores de inspección y aseguramiento en el sitio.

El Bosque de Agua, que abarca territorios de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, es considerado una región estratégica para la captación de agua y el mantenimiento del equilibrio ecológico de la zona.

La dependencia informó que estas acciones se integran en una estrategia permanente de inteligencia, vigilancia y clausura de aserraderos ilegales, con la que se ha logrado reducir la tala clandestina en la región. Tanto Xalatlaco como Huitzilac están clasificadas como zonas críticas en materia forestal.