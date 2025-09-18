México

Profepa desmantela aserraderos ilegales en el Estado de México y Morelos

La Procuraduría informó el aseguramiento de vehículos, maquinaria y más de 35 metros cúbicos de madera

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El desmantelamiento de aserraderos se
El desmantelamiento de aserraderos se llevó a cabo en Xalatlaco y Huitzilac, así lo informó la Profepa. (Foto: Profepa)

Como parte de las acciones permanentes para combatir la tala ilegal en el Bosque de Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó sobre la implementación de operativos en Xalatlaco, en el Estado de México, y Huitzilac, en Morelos.

Conforme a la información compartida, estas intervenciones resultaron en el desmantelamiento de tres aserraderos clandestinos, así como en el aseguramiento de vehículos, maquinaria y un total de 35.119 metros cúbicos de madera.

El primer operativo tuvo lugar el 12 de septiembre en el municipio de Xalatlaco, Estado de México, donde se intervinieron dos aserraderos ilegales. Las autoridades aseguraron dos torres de aserrío, dos carros de empujón, dos motores eléctricos, tres bancos metálicos y uno de madera, una canteadora, cuatro vehículos, 31 piezas en rollo de oyamel que suman 13.923 metros cúbicos, 367 piezas aserradas de oyamel con un volumen de 13.646 metros cúbicos y 593 piezas aserradas de pino que equivalen a 7.550 metros cúbicos.

Toda la maquinaria confiscada fue trasladada para su resguardo a las instalaciones de Probosque, en Metepec. En este operativo intervinieron 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía General de la República y la Profepa, y los dos aserraderos fueron completamente desmantelados.

En otro operativo realizado el 11 de septiembre permitió el desmantelamiento de un centro ilegal de almacenamiento y transformación de materias primas forestales en el municipio de Huitzilac, Morelos, también ubicado en el Bosque de Agua.

El establecimiento fue clausurado y desmantelado debido a la falta de autorización de funcionamiento otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Las autoridades aseguraron una torre de aserrío con motor eléctrico de 25 caballos de fuerza, un carro de empujón y una sierra de cinta, maquinaria que se trasladó a las instalaciones de la Profepa en Morelos.

Tanto Xalatlaco como Huitzilac están clasificadas como zonas críticas
Tanto Xalatlaco como Huitzilac están clasificadas como zonas críticas en materia forestal. (Foto: Profepa)

En esta intervención participaron 43 elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Profepa, quienes se encargaron de las labores de inspección y aseguramiento en el sitio.

El Bosque de Agua, que abarca territorios de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, es considerado una región estratégica para la captación de agua y el mantenimiento del equilibrio ecológico de la zona.

La dependencia informó que estas acciones se integran en una estrategia permanente de inteligencia, vigilancia y clausura de aserraderos ilegales, con la que se ha logrado reducir la tala clandestina en la región. Tanto Xalatlaco como Huitzilac están clasificadas como zonas críticas en materia forestal.

Temas Relacionados

ProfepaEstado de MéxicoMorelosXalatlacoHuitzilacaserraderos ilegalesBosque de Aguamaderamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quiénes serán los nominados de la octava semana?

Se viven momentos de tensión en la octava semana de nominación

La Casa de los Famosos

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

El partido correspondiente de la fecha 1 terminó sin anotaciones pese a que Guadalajara tuvo un penalti

Las Chivas y los Tigres

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Han surgido rumores de posibles bajas y nuevas incorporaciones para la cobertura de la Copa Mundial 2026

Quién es el conductor de

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

El Mencho ahora es ahora señalado como “el nuevo Rey de la Droga”

¿Cómo el CJNG arrebató al

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores del 17 de septiembre

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver el Tris en
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cómo el CJNG arrebató al

¿Cómo el CJNG arrebató al Cártel de Sinaloa el control del narco en México?

Localizan muerto a recluso en penal de Ahome de Sinaloa: suman dos en ocho días

Golpe al narco: aseguran cargamento millonario de fentanilo en Sonora oculto en la placa de un auto

Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: ¿quiénes serán los nominados de la octava semana?

Elaine Haro revela la promesa que le hizo a Aarón Mercury cuando aún estaba en La Casa de los Famosos 3

JNS dará concierto en la Feria de San Miguel y tendrá una invitada especial

Poncho de Nigris reacciona al enfrentamiento de Shiky y Aldo: “Qué necesidad”

Yuya desata rumores de boda con el cantante Siddhartha, papá de su hijo, por vestido de novia

DEPORTES

Las Chivas y los Tigres

Las Chivas y los Tigres no se hacen daño y terminan empatados sin goles, el Rebaño falló un penal en la segunda parte

Quién es el conductor de ESPN que podría dejar el canal para llegar a Televisa y TUDN

Nicolás Larcamón aclara quién será el delantero titular en Cruz Azul para el duelo de la jornada 9 contra Juárez

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido