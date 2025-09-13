México

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

La reconocida cinta animada en stop-motion de LAIKA vuelve a los cines junto a una nueva producción que expande el universo de Norman y sus aventuras sobrenaturales

Por Luis Angel H Mora

Guardar
ParaNorman. (LAIKA)
ParaNorman. (LAIKA)

Las salas de cine se preparan para recibir nuevamente ParaNorman, la aclamada película animada en stop-motion de LAIKA, ahora en una edición remasterizada en formatos 3D y 2D que promete captar la atención de una nueva generación de espectadores y de los fanáticos que la convirtieron en un título de culto desde su lanzamiento original.

El regreso de la película coincide con el vigésimo aniversario del estudio, que celebra su legado impulsando en pantalla dos décadas de innovación dentro del cine animado.

ParaNorman fue estrenada por primera vez en 2012 y rápidamente se destacó por su narrativa fresca, su estilo visual distintivo y su humor oscuro orientado tanto a públicos jóvenes como adultos.

Captura del tráiler oficial de
Captura del tráiler oficial de ParaNorman

Dirigida por Chris Butler y Sam Fell, la cinta narra la historia de Norman Babcock, un joven solitario que posee la extraordinaria habilidad de comunicarse con los muertos. Enfrentando una amenaza sobrenatural que pone en peligro a su ciudad, Norman se ve obligado a convertirse en un improbable héroe y a descubrir el verdadero valor de la empatía y la aceptación.

El filme consiguió conquistar tanto a la crítica como al público general, logrando nominaciones a los premios Oscar, BAFTA y los Globos de Oro, además de obtener varios premios ANNIE por sus logros en animación. El prestigio acumulado por la obra consolidó a LAIKA como uno de los estudios más influyentes dentro del género, pionero en técnicas de animación que combinan lo artesanal y la vanguardia tecnológica.

¿Por qué verla en su regreso a cines?

Captura del tráiler oficial de
Captura del tráiler oficial de ParaNorman

El relanzamiento de ParaNorman incluye la presentación exclusiva del nuevo cortometraje ParaNorman: The Thrifting. La producción digital cuenta con la participación de Finn Wolfhard y Anna Kendrick en el elenco de voces; esta última regresa como Courtney Babcock, la hermana del protagonista. Dirigido por Thibault LeClercq y escrito por Chris Butler, el corto promete expandir el universo de la película y sumar atractivo para los asistentes al reestreno.

El éxito del relanzamiento de Coraline durante 2024 marcó un precedente notable para LAIKA. La recuperación de este clásico recaudó 56 millones de dólares en todo el mundo y la convirtió en la película stop-motion de mayor recaudación histórica en cines de Estados Unidos, manifestando el renovado interés del público por joyas animadas que desafían el olvido y se encuentran con nuevas audiencias.

¿Cuándo se reestrena ParaNorman?

ParaNorman volverá a los cines.
ParaNorman volverá a los cines. (Cortesía)

Los boletos para disfrutar de la versión remasterizada de ParaNorman estarán próximamente a la venta. Se recomienda revisar los sitios web o redes de las cadenas de cine en México.

El estreno global está programado para el 23 de octubre de 2025, para hacer una feliz coincidencia con las fechas de Halloween.

Temas Relacionados

ParaNormanLaikacinesreestrenoCine MéxicoCoralinemexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

José Gabriel Hernández, de 17

¿Deben circular en la noche? Cómo se regula el transporte de pipas de gas en México de acuerdo a la ley

La tragedia ocurrida en Iztapalapa reavivó el debate sobre la seguridad y regulación del transporte de gas LP en México

¿Deben circular en la noche?

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

El exfuncionario de la SSPC de Tabasco fue arrestado junto a una mujer sin oponer resistencia en una residencia en Paraguay

Un ariete, armas largas y

Hombre se disfraza de mujer y recibe paliza por acosar a usuarias en vagón exclusivo en Metro CDMX: “No lo dejen bajar”

El video viral muestra la confrontación de pasajeras con el acosador en la línea A durante la mañana del 11 de septiembre

Hombre se disfraza de mujer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

Marian Izaguirre: internautas lamentan la muerte de la influencer y exigen justicia

Estas son las canciones que más se escuchan en México durante el 15 de septiembre: la música que desplaza al reguetón

DEPORTES

André Jardine, DT del América

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU