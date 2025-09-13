ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

ParaNorman. (LAIKA)

Las salas de cine se preparan para recibir nuevamente ParaNorman, la aclamada película animada en stop-motion de LAIKA, ahora en una edición remasterizada en formatos 3D y 2D que promete captar la atención de una nueva generación de espectadores y de los fanáticos que la convirtieron en un título de culto desde su lanzamiento original.

El regreso de la película coincide con el vigésimo aniversario del estudio, que celebra su legado impulsando en pantalla dos décadas de innovación dentro del cine animado.

ParaNorman fue estrenada por primera vez en 2012 y rápidamente se destacó por su narrativa fresca, su estilo visual distintivo y su humor oscuro orientado tanto a públicos jóvenes como adultos.

Captura del tráiler oficial de ParaNorman

Dirigida por Chris Butler y Sam Fell, la cinta narra la historia de Norman Babcock, un joven solitario que posee la extraordinaria habilidad de comunicarse con los muertos. Enfrentando una amenaza sobrenatural que pone en peligro a su ciudad, Norman se ve obligado a convertirse en un improbable héroe y a descubrir el verdadero valor de la empatía y la aceptación.

El filme consiguió conquistar tanto a la crítica como al público general, logrando nominaciones a los premios Oscar, BAFTA y los Globos de Oro, además de obtener varios premios ANNIE por sus logros en animación. El prestigio acumulado por la obra consolidó a LAIKA como uno de los estudios más influyentes dentro del género, pionero en técnicas de animación que combinan lo artesanal y la vanguardia tecnológica.

¿Por qué verla en su regreso a cines?

Captura del tráiler oficial de ParaNorman

El relanzamiento de ParaNorman incluye la presentación exclusiva del nuevo cortometraje ParaNorman: The Thrifting. La producción digital cuenta con la participación de Finn Wolfhard y Anna Kendrick en el elenco de voces; esta última regresa como Courtney Babcock, la hermana del protagonista. Dirigido por Thibault LeClercq y escrito por Chris Butler, el corto promete expandir el universo de la película y sumar atractivo para los asistentes al reestreno.

El éxito del relanzamiento de Coraline durante 2024 marcó un precedente notable para LAIKA. La recuperación de este clásico recaudó 56 millones de dólares en todo el mundo y la convirtió en la película stop-motion de mayor recaudación histórica en cines de Estados Unidos, manifestando el renovado interés del público por joyas animadas que desafían el olvido y se encuentran con nuevas audiencias.

¿Cuándo se reestrena ParaNorman?

ParaNorman volverá a los cines. (Cortesía)

Los boletos para disfrutar de la versión remasterizada de ParaNorman estarán próximamente a la venta. Se recomienda revisar los sitios web o redes de las cadenas de cine en México.

El estreno global está programado para el 23 de octubre de 2025, para hacer una feliz coincidencia con las fechas de Halloween.