Movimiento Ciudadano propone Parlamento de Turismo anual para impulsar desarrollo sostenible en la Ciudad de México

La propuesta fomentará la rendición de cuentas y la corresponsabilidad en la gestión turística y busca consolidar la capital del país como un destino internacional clave

Por Andrés García S.

Luisa Ledesma Alpízar destacó que México cuenta con reconocimiento internacional por su cultura, gastronomía y oferta en entretenimiento. Fotografía de archivo. (Crédito: X | @LuisaAlpizarC)

La vicecoordinadora de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, Luisa Ledesma Alpízar, presentó una propuesta para realizar anualmente un Parlamento de Turismo, con el objetivo de garantizar un desarrollo turístico sostenible y equitativo.

La iniciativa plantea un espacio de diálogo entre todos los actores del sector, incluyendo empresarios, trabajadores, académicos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades locales.

El Parlamento buscará generar herramientas legislativas y políticas públicas que incrementen los beneficios económicos del turismo en la capital. Ledesma Alpízar señaló que los parlamentos realizados en otros sectores han demostrado ser eficaces, permitiendo a la ciudadanía acercarse a los legisladores y participar en la construcción de soluciones concretas.

“Los parlamentos dentro del Congreso de la Ciudad de México han fungido como una gran herramienta de gobernanza, donde la ciudadanía puede desarrollar ideas que generen cambios positivos y beneficios en este sector”, indicó la legisladora. Además, subrayó la necesidad de mecanismos que fomenten la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones relacionadas con el turismo.

La diputada destacó que México cuenta con reconocimiento internacional por su cultura, gastronomía y oferta en entretenimiento y deportes, y que la Ciudad de México desempeña un papel clave en esta dinámica. Según datos de la Secretaría de Turismo federal de 2023, el aeropuerto Benito Juárez es el segundo del país en llegadas internacionales, solo detrás de Cancún.

La legisladora subrayó la necesidad de mecanismos que fomenten la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones relacionadas con el turismo. (Cuartoscuro)

Concentración de beneficios entre pocos y escasa participación ciudadana

A pesar de estas cifras, Ledesma Alpízar advirtió que los espacios de interacción entre los distintos actores sociales del turismo son limitados. Identificó problemas como la concentración de beneficios económicos en unos pocos, la escasa participación ciudadana en la toma de decisiones y la necesidad de promover prácticas turísticas sostenibles.

El Parlamento de Turismo pretende ser un espacio inclusivo donde los participantes puedan expresar sus necesidades y preocupaciones, facilitando el diseño de políticas públicas que fortalezcan el sector. La iniciativa permitirá abordar los desafíos de manera integral y participativa, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la corresponsabilidad en la gestión turística.

“Confío en que esta propuesta cuente con el apoyo de todas y todos, pues contribuirá a fortalecer la gobernanza del sector y a asegurar que las políticas públicas reflejen las necesidades y aspiraciones de ciudadanos y protagonistas de esta actividad”, concluyó Ledesma Alpízar.

La propuesta apunta a consolidar un modelo de turismo en la capital más equilibrado, sostenible y con mayor participación ciudadana, alineado con las tendencias internacionales y con los objetivos de desarrollo económico y social de la ciudad.

