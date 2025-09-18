Melenie Carmona habla del noviazgo de Alicia Villarreal con un influencer 11 años menor que ella: “No lo conozco”

Melenie Carmona dejó entrever que desconoce detalles de la nueva relación de su mamá. (ig)

Alicia Villarreal sorprendió a propios y extraños al revelar que se dio una nueva oportunidad en el amor con el influencer Cibad Hernández, quien es 11 años menor que ella.

El anuncio de su nueva relación ocurrió tan solo unos días después de que su divorcio de Cruz Martínez fuera formalizado por la vía legal.

Sin embargo, desde que la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” confirmó su romance, su hija Melenie Carmona, fruto de su relación con Arturo Carmona, había permanecido en silencio.

Melenie Carmona fue cuestionada sobre el nuevo romance de su mamá. (Instagram)

Melenie Carmona reacciona a la relación de Alicia Villarreal con un influencer 11 años menor que ella

En un reciente encuentro con los micrófonos del programa “¡Siéntese quien pueda!”, la ex integrante de “Juego de voces” fue cuestionada sobre la nueva relación de su mamá.

Sin dar grandes detalles, la joven aseguró que está enterada de la situación, pero no ha tenido la oportunidad de tener un acercamiento con el influencer, por lo que no puede emitir algún juicio.

“Qué se puede opinar. No lo conozco para saber todo, la verdad”, dijo ante la pregunta sobre si le caía bien.

Aunque en todo momento dio respuestas cortas sobre la situación sentimental de la cantante, se mostró seria cuando la reportera mencionó que sus hermanos no estarían de acuerdo, a lo que respondió: “No. ¿quién te dijo eso?“

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Fotos: IG, meleniecarmona - Cuartoscuro

Quién es Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal

El reciente anuncio del romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha generado un notable revuelo entre los seguidores de la artista, especialmente por el gesto simbólico que ambos compartieron en redes sociales: un tatuaje conjunto que incluye letras, números y un corazón.

Cibad Hernández, nacido el 14 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México, tiene actualmente 42 años, lo que lo convierte en once años menor que Alicia Villarreal, quien celebró su aniversario 54 el pasado 31 de agosto.

Aunque se desconoce gran parte de la vida personal de Hernández, sus redes sociales han permitido conocer algunos aspectos de su trayectoria. Se sabe que estudió la licenciatura en Derecho, pero en los últimos años ha destacado como locutor y conferencista, especializado en temas de superación personal.

Alicia Villarreal agradece el apoyo de sus seguidores en medio de su nueva etapa personal (IG)

Se ha enfocado principalmente en ofrecer mensajes de apoyo y motivación, con especial atención a mujeres que atraviesan procesos de ruptura sentimental. Su presencia en plataformas digitales ha sido clave para su proyección pública. En su cuenta de TikTok supera los 4 millones de seguidores, mientras que en Instagram rebasa el millón de seguidores.