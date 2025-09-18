México

Melenie Carmona habla del noviazgo de Alicia Villarreal con un influencer 11 años menor que ella: “No lo conozco”

La ex integrante de “Juego de Voces” fue contundente al reaccionar a la nueva relación de ‘La Güerita Consentida’

Por Jazmín González

Guardar
Melenie Carmona dejó entrever que
Melenie Carmona dejó entrever que desconoce detalles de la nueva relación de su mamá. (ig)

Alicia Villarreal sorprendió a propios y extraños al revelar que se dio una nueva oportunidad en el amor con el influencer Cibad Hernández, quien es 11 años menor que ella.

El anuncio de su nueva relación ocurrió tan solo unos días después de que su divorcio de Cruz Martínez fuera formalizado por la vía legal.

Sin embargo, desde que la intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” y “Te aprovechas” confirmó su romance, su hija Melenie Carmona, fruto de su relación con Arturo Carmona, había permanecido en silencio.

Melenie Carmona fue cuestionada sobre
Melenie Carmona fue cuestionada sobre el nuevo romance de su mamá. (Instagram)

Melenie Carmona reacciona a la relación de Alicia Villarreal con un influencer 11 años menor que ella

En un reciente encuentro con los micrófonos del programa “¡Siéntese quien pueda!”, la ex integrante de “Juego de voces” fue cuestionada sobre la nueva relación de su mamá.

Sin dar grandes detalles, la joven aseguró que está enterada de la situación, pero no ha tenido la oportunidad de tener un acercamiento con el influencer, por lo que no puede emitir algún juicio.

Qué se puede opinar. No lo conozco para saber todo, la verdad”, dijo ante la pregunta sobre si le caía bien.

Aunque en todo momento dio respuestas cortas sobre la situación sentimental de la cantante, se mostró seria cuando la reportera mencionó que sus hermanos no estarían de acuerdo, a lo que respondió: “No. ¿quién te dijo eso?“

Melenie Carmona, hija de Alicia
Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona. Fotos: IG, meleniecarmona - Cuartoscuro

Quién es Cibad Hernández, el novio de Alicia Villarreal

El reciente anuncio del romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha generado un notable revuelo entre los seguidores de la artista, especialmente por el gesto simbólico que ambos compartieron en redes sociales: un tatuaje conjunto que incluye letras, números y un corazón.

Cibad Hernández, nacido el 14 de diciembre de 1983 en la Ciudad de México, tiene actualmente 42 años, lo que lo convierte en once años menor que Alicia Villarreal, quien celebró su aniversario 54 el pasado 31 de agosto.

Aunque se desconoce gran parte de la vida personal de Hernández, sus redes sociales han permitido conocer algunos aspectos de su trayectoria. Se sabe que estudió la licenciatura en Derecho, pero en los últimos años ha destacado como locutor y conferencista, especializado en temas de superación personal.

Alicia Villarreal agradece el apoyo
Alicia Villarreal agradece el apoyo de sus seguidores en medio de su nueva etapa personal (IG)

Se ha enfocado principalmente en ofrecer mensajes de apoyo y motivación, con especial atención a mujeres que atraviesan procesos de ruptura sentimental. Su presencia en plataformas digitales ha sido clave para su proyección pública. En su cuenta de TikTok supera los 4 millones de seguidores, mientras que en Instagram rebasa el millón de seguidores.

Temas Relacionados

Melenie CarmonaAlicia VillarrealCibad Hernándezmexico-entretenimiento

Más Noticias

ParaNorman, película de los creadores de ‘Coraline’, arranca preventa de boletos para su reestreno en cines de México

La cinta de stop motion fue nominada al Premio Oscar en el año 2013 en la categoría de ‘Mejor Película Animada’

ParaNorman, película de los creadores

TicketMaster explica aumento en sus cargos y usuarios piden intervención de Profeco: la institución no puede hacer nada

La empresa asegura que el incremento en los cargos por servicio busca mejorar la tecnología y la seguridad, aunque los seguidores de la música no están convencidos y piden mayor transparencia en los cobros

TicketMaster explica aumento en sus

FEMSA nombra a José Antonio Fernández Garza-Lagüera como su nuevo director general

La evaluación consideró aspectos como visión estratégica, trayectoria y experiencia en la gestión de talento

FEMSA nombra a José Antonio

Esta es la razón por la que el amparo de “Andy” López Beltrán no presenta firma de supuesto abogado

Hijos de AMLO acusan “campaña de desprestigio” ante la noticia que ha acaparado la conversación en X

Esta es la razón por

Clima en Mazatlán: la previsión meteorológica para este 18 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: la previsión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco: aseguran cargamento

Golpe al narco: aseguran cargamento millonario de fentanilo en Sonora oculto en la placa de un auto

Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

¿Quiénes serían los narcotraficantes más poderosos después del Mencho?

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG en La Marquesa, Edomex: les fueron asegurados autos de alta gama robados

ENTRETENIMIENTO

ParaNorman, película de los creadores

ParaNorman, película de los creadores de ‘Coraline’, arranca preventa de boletos para su reestreno en cines de México

TicketMaster explica aumento en sus cargos y usuarios piden intervención de Profeco: la institución no puede hacer nada

Alfredo Adame estalla contra Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, y La Cotorrisa: “Son unos nacos”

Miranda Cosgrove sorprende a la audiencia de Netflix México con esta película romántica

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Papá de David Benavidez reacciona

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

Selección mexicana femenil jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: cuándo y contra quién será el partido amistoso

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS