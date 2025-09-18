México

¿Shiky pidió salir de La Casa de los Famosos México? Esto sabemos

Tras una fuerte discusión con el Cuarto Noche y con Aldo de Nigris, trascendió en redes sociales que el español habría pedido abandonar la competencia

Por Luis Angel H Mora

(Captura de pantalla La Casa
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Los focos de atención dentro de La Casa de los Famosos México se centraron en las últimas horas en la figura de Shiky. Durante la noche del miércoles, el comediante y periodista alcanzó la cima de las tendencias digitales luego de que circularan versiones sobre una supuesta renuncia al reality show. El escándalo surgió tras una intensa discusión con los integrantes del Cuarto Noche, situación que provocó fuertes rumores sobre la continuidad del concursante en la competencia.

La controversia se desató en el marco de una de las dinámicas más esperadas del formato: el congelados, actividad que el pasado martes 16 de septiembre contó con la participación especial de Doña Lety Alegría, abuela de Aldo de Nigris, quien ingresó a la casa para una emotiva visita.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Al concluir la dinámica, las fricciones no tardaron en aparecer cuando Shiky manifestó su molestia por no haber sido incluido por los miembros del Cuarto Noche en su celebración grupal. Pese a que se le ofreció una disculpa, el enfrentamiento se prolongó varios minutos y derivó en un ambiente tenso entre los participantes.

Este acontecimiento provocó que diversos usuarios en redes sociales especularan sobre una posible salida voluntaria del comediante nacido en España. Trascendió que Shiky habría expresado al equipo de producción su deseo de abandonar el programa, motivado por cierta incomodidad respecto a las actitudes de Alexis Ayala, uno de los compañeros más visibles del elenco actual.

¿Shiky pidió abandonar la competencia?

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La cuenta de redes sociales “Digital Medio. Espectáculos & Entretenimiento”, enfocada en temas de farándula, fue quien habló primero sobre la supuesta petición de Shiky de abandonar el reality.

“Shiky Pidió su salida de la Casa ya no aguanto a Alexis, es un prepotente grosero misógino”.

En medio del desconcierto, la noticia se esparció velozmente en plataformas como X y TikTok, dividiendo opiniones y desatando un debate entre quienes apoyaban una eventual renuncia y quienes consideraban que su presencia genera un contrapunto necesario dentro de la dinámica televisiva.

A horas de la eliminación,
A horas de la eliminación, se vivió este momento entre Shiky y Alexis Ayala. Foto: Captura/La Casa de los Famosos México.

No obstante, las propias cámaras del 24/7 disiparon las dudas: Shiky permanece en el reality y ha continuado participando activamente en las grabaciones. Además, fue uno de los nominados en la reciente octava Gala de Nominación, lo que confirma su permanencia en la competencia al menos hasta el domingo 21 de septiembre, fecha prevista para la próxima eliminación.

En la recta final de la semana, la producción y las transmisiones en vivo confirmaron que la supuesta salida inmediata de Shiky fue únicamente un rumor desatado por el ambiente de tensión.

El actor y comediante se mantiene bajo la presión de la competencia y enfrenta el riesgo de ser eliminado, dado que la última nominación lo dejó como uno de los potenciales expulsados.

