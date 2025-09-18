México

Detienen en hospital de Sinaloa a mujer disfrazada que habría intentado asesinar a un paciente

La mujer trató de administrar una sustancia desconocida a un paciente de la clínica

Por Guadalupe Fuentes

La mujer ya se encuentra
La mujer ya se encuentra en disposición de las autoridades tras el intento de asesianto. (Crédito:@HGC_Hospital)

Una mujer vestida de personal médico ingresó a las instalaciones del Hospital General de Culiacán Dr. Bernardo J. Gástelum y fue detenida por presunto intento de homicidio.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la vigilancia en el centro sanitario se mantiene activa por elementos de la Guardia Nacional y elementos de seguridad estatal para proteger tanto a pacientes como a visitantes tras el incidente donde detuvieron a la mujer.

De acuerdo con el reporte oficial, la presunta agresora logró acceder al área de encamados haciéndose pasar por personal médico, y una vez dentro, intentó administrar una sustancia desconocida a un paciente, utilizando varias jeringas.

“La presunta agresora se hizo pasar por personal médico del hospital e ingresó al área de encamados, donde intentó aplicar una sustancia desconocida a un paciente”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, le fue imposible realizar la acción pues personal del hospital intervino de forma inmediata y dieron alerta a las autoridades para asegurar tanto a la mujer como el material que portaba.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detalló que la detenida fue puesta a disposición de la fiscalía, que se encargará de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la naturaleza de la sustancia incautada.

Mientras tanto, el personal médico del hospital continúa monitorizando el estado de salud del paciente afectado, quien permanece bajo observación.

Otro caso en los Mochis

Una situación similar ocurrió en abril del año pasado, cuando un hombre vestido de médico ingresó a la Clínica 49 del IMSS en los Mochis, Sinaloa para asesinar a un paciente que se encontraba al anterior del hospital.

Se presume que una vez que el sujeto localizó la habitación del paciente que estaba herido de bala, ingresó y le comentó que era momento de la aplicación de un medicamento. Tras inyectarle una sustancia no identificada salió corriendo del lugar.

El acto fue presenciado por una enfermera a la que le pareció extraño el comportamiento del falso médico, por lo que alertó a los guardias de seguridad del lugar y entró a revisar al hombre herido. Al entrar a la habitación se dio cuenta que este se estaba convulsionando, por lo que tuvo que ser intervenido por un urgenciólogo.

Aunque no se dieron a conocer las conclusiones de las investigaciones realizadas, tras los hechos la Fiscalía General del Estado señaló que el sujeto hizo una mezcla de varios medicamentos para causar la muerte del ya herido que se encontraba hospitalizado.

