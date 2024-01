Captan en VIDEO otra agresión de presuntos comerciantes de La Marquesa contra grupo de turistas

La Marquesa, lugar de entretenimiento para familias en el Estado de México, muy cerca de la CDMX (Foto: Infobae México)

Durante la noche del 21 de enero, por medio de redes sociales se viralizó un nuevo video donde turistas fueron agredidos por presuntos comerciantes en La Marquesa, Estado de México.

El video tiene una duración de un minuto, once sgundos y muestra el momento en que los supuestos comerciantes se suben a una camioneta para golpear a algunos pasajeros. A continuación los turistas logran sacarlos del vehículo y forcejean para cerrar la puerta; sin embargo al final del videoclip se ve caer a una mujer después de que esas personas la empujaran directo al asfalto.

Hasta el momento no se sabe con exactitud la fecha del incidente, no obstante los hechos desataron preocupación a los visitantes, ya que ésta se trata de una segunda agresión en los mismos alrededores que generalmente cuenta con alta afluencia turística.

Salió a la luz otro video donde comerciantes y sujetos que rentan cuatrimotos golpean a turistas.

El pasado 17 de enero, fue denunciado el primer ataque que también fue registrado en video, cuando un grupo de jóvenes resultó violentado tras un presunto desacuerdo por la renta de cuatrimotos en El Valle del Silencio en La Marquesa. Pero en esa ocasión los hombres y comerciantes estaban armados con palos, con los cuales les pegaron hasta el cansancio a los turistas.

Las víctimas ya se encontraban lesionada e inmóviles en el piso, pero los agresores continuaron pateándolos, “Bájalo porque a la camioneta también le va a tocar”, gritó uno de ellos.

A lo lejos se escuchaba a mujeres sollozar y a una señora que gritaba para que dejaran de golpearlos, “Oiga, señor. Ya déjelos, no sean abusivos”.

Luego de la difusión que tuvo el video, uno de los jóvenes explicó en entrevista con Telediario, que la agresión ocurrió luego de que los comerciantes se negaron a devolverles su cambio. Pues ellos habían rentado unas cuatrimotos y pagaron al subirse, no obstante cuando finalizó su recorrido los hombres argumentaban que ya les habían devuelto el dinero correspondiente.

La golpiza ocurrió luego de un desacuerdo por la renta de cuatrimotos Crédito: X/@Mexicanosayuda

Ante los recientes ataques, internautas rechazaron la violencia y exhortaron a los turistas a no visitar La Marquesa. “Ya no vayan”, “Deberían darles un escarmiento”, “El turismo esta bajando y espero sea nulo para que dejen de atacar”, “Un peligro esa zona, ya no vayan para allá. Que se queden sin clientes”, “Yo voy seguido a la marquesa, pero con lo que está pasando no vuelvo”, fueron algunos de los comentarios de usuarios indignados al ver los videos.

Incluso hubo testimonios y algunas comparaciones con ciertas situaciones que presuntamente ocurren con taxistas de Cancún.