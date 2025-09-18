Aniversario de la Merced 2025: estos son todos los sonideros gratis que se presentarán

(Zurisaddai González/Infobae)

En el corazón de la Ciudad de México, la energía de La Merced se prepara para desbordarse en una de las fiestas más esperadas del año.

Este emblemático mercado, conocido por su bullicio, su historia y su papel central en la vida capitalina, cumple 68 años y lo celebrará con una verbena que promete música, baile y actividades gratuitas para todos los visitantes.

La invitación está abierta: quienes deseen sumarse solo necesitan ganas de disfrutar y dejarse llevar por el ambiente festivo que caracteriza a este rincón tradicional de la CDMX.

El origen de la celebración

La Merced no es solo un mercado; es un punto de encuentro donde la cultura popular y la tradición se entrelazan. Cada aniversario se convierte en una oportunidad para que locatarios, clientes habituales y curiosos se reúnan en torno a altares floridos y obsequios, en una celebración que rinde homenaje tanto a la Virgen de la Merced como a la historia viva del mercado.

El evento, que año tras año atrae a cientos de personas, destaca por su ambiente alegre y la generosidad de quienes forman parte de esta comunidad.

Aniversario de La Merced: fechas y detalles de la celebración

La cita para el aniversario de La Merced está marcada en el calendario para el 23 y 24 de septiembre de 2025. Durante estos dos días, el mercado, ubicado en Circunvalación, se transforma en un escenario adornado con flores y altares dedicados a la Virgen de la Merced, patrona que da nombre y sentido a la festividad.

La celebración coincide con el día religioso, lo que añade un matiz especial a la verbena, donde la devoción y la alegría popular conviven en cada rincón. Además, el baile especial organizado por la familia Flores Silva tendrá lugar en la intersección de Zavala y Santa Escalona, a partir de las 13:00, convirtiendo esa esquina en el epicentro del festejo.

¿Cuáles serán los sonideros gratis?

La música será protagonista indiscutible en el aniversario de La Merced. Diversos sonideros gratis se sumarán a la fiesta y estos son los confirmados.

-Puerta 29 el jueves 25 de septiembre a las 10 am:

Cumbia caliente

Clave

Nueva Imagen

Mister Boy

Super Star

Vikingo

-24 y 25 de septiembre en calle Adolfo Gorrión:

Silvestre Colombiano

Sonido El Caballero

-Además, el baile especial organizado por la familia Flores Silva tendrá lugar en la intersección de Zavala y Santa Escalona, a partir de las 13:00, convirtiendo esa esquina en el epicentro del festejo. Ahí se presentarán:

El Sabor Colombiano

Ambiente Casas

DJ Omar mix

Grupo Renovación

-25 de septiembre a las 10: am en la puerta 19:

Heidy Infante y la nueva sonora

Mariachi los Galleros

La típica Mex

-24 de septiembre puerta 19 a las 10:00 am

Adolescent’s orquesta

Grupo Los Kiero

Heidy Infante con mariachi