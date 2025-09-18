México

Alfredo Adame estalla contra Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, y La Cotorrisa: “Son unos nacos”

El actor desaprobó la reciente actitud que la cantante y su pareja tomaron con la prensa

Por Jazmín González

El conductor no se guardó
El conductor no se guardó nada y arremetió contra el integrante de 'La Cotorrisa'. Crédito: Infobae México - Archivo

Días después de que Susana Zabalata y su pareja, Ricardo Pérez, tuvieron un desafortunado encuentro con la prensa ante cuestionamientos sobre Ángela Aguilar, Alfredo Adame estalló en su contra.

Durante la reciente transmisión del programa “Todo para la mujer” de Maxine Woodside, Adame no dudó en lanzarse contra el integrante de ‘La Cotorrisa’ y la cantante soprano.

Alfredo Adame llama “naco” a Ricardo Pérez tras encuentro con la prensa

Principalmente, dejó ver su molestia con los creadores de contenido por unirse con Carlos Trejo para hablar en su contra.

“Estos tipos de ‘La Cotorrisa’ son un par de resentidos, frustrados y amargados, bastante ignorantes y no valen un cacahuate”, dijo en primera instancia.

Posteriormente, hizo alusión a las críticas que han realizado a otras personas, pues considera que son “insanas, malintencionadas y groseras”, por lo que cuestionó que su podcast cuente tanto con público.

“No sé cómo alguien puede escuchar a ese par de estúpidos, cómo los pueden escuchar si son unos nacos, resentidos, frustrados, amargados”, agregó sin titubear.

Integrantes de La Cotorrisa. (Cortesía: Spotify
Integrantes de La Cotorrisa. (Cortesía: Spotify México)

Sin embargo, la sorpresa mayor ocurrió cuando el actor confesó que en una ocasión estuvo a punto de intercambiar golpes con los creadores de contenido, pues ya retó Ricardo Pérez.

“Un día, afuera de donde transmitían en Reforma, iba pasando yo en la banqueta. Los vi y cuando me vieron se metieron los dos (Ricardo Pérez y Slobotzky) porque les iba a meter tres cachetadas”, contó.

Susana Zabalate no vende discos, asegura Alfredo Adame

Ricardo Pérez no fue la única personalidad contra la que desprotricó Alfredo Adame, pues también se lanzó contra Susana Zabaleta, asegurando que es una cantante que no vende discos.

La cantantilla ni es la gran vendedora de discos ni está en el top ni es absolutamente nada. Es una tipa hocicona que se la pasa hablando. Dijo que yo era un homofóbico y un misógino y ni siquiera me conoce”, sentenció.

Alfredo Adame despotrica contra Susana
Alfredo Adame despotrica contra Susana Zabaleta y Ricardo Pérez. (Foto: @susanazabaleta, Instagram)

Qué pasó entre Ricardo Pérez y la prensa tras preguntas a Susana Zabaleta

Las críticas a Susana Zabaleta surgieron luego de que la actriz de 60 años continuó su trayecto sin detenerse mientras Ricardo Pérez atendía a la prensa.

Durante el encuentro, el integrante de ‘La Cotorrisa’ expresó su molestia ante los reporteros, señalando que las preguntas siempre buscan generar “chismes” y rara vez se interesan en la carrera artística.

“Viene a buscar un chisme, no le van a preguntar ‘¿cuál es la siguiente ciudad en la que se va a presentar?’, no le van a preguntar ‘¿cómo le ha ido?’ Lo único a lo que vienen es intentar sacar el chisme por un video de TikTok. Por eso es poco agradable", expresó, mientras que la actriz tuvo una caída.

