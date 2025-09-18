Adán Augusto descarta amparo de Andrés Manuel López Beltrán

Adán Augusto descarta amparo de hermanos Beltrán. Foto: Comunicación Social del Senado

El día de hoy se dio a conocer que un juez federal otorgó una suspensión judicial que protege a los hermanos Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo Alfonso López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contra cualquier orden de detención. El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió que el expediente judicial 2098/2025, alojado en Zacatecas, también incluye a otros presuntos implicados en una red de huachicol fiscal, entre ellos Roberto Blanco Cantú, Fernando Farías Laguna y Diana Heleyn Foullon Gómez.

Ante las dudas que genera el amparo, se le preguntó al morenista Adán Augusto López durante una breve entrevista en el Senado, luego de haberlo increpado acerca de los posibles nexos con el grupo criminal “La Barredora”, el legislador no dio mayor información acerca del procedimiento legal, el cual desconoció y negó.

Representantes de los medios de comunicación refirieron el amparo de Andy Beltrán, seguido de la pregunta: “senador, ¿usted seguiría...?, ¿usted se ampararía?”, a lo que López Hernández enfatizó “yo no creo que se haya amparado. ¿Se acuerdan cuando pagaron aquella fianza cuando el desafuero de Andrés Manuel? Ese es el actuar”.

Sobre la teoría de que otra persona haya presentado una solicitud de amparo a su nombre, explicó que existen muchos atropellos; “yo creo que abusan muchos, ¿verdad?, de la figura del amparo, que es uno de los orgullos constitucionales”.

Finalmente, ante la petición directa de una confirmación de parte del legislador, él aclaró: “No, yo no puedo confirmarle nada, pero yo creo que no, que no ha sido presentado por ellos”.

Documento de Amparo

El amparo fue solicitado por Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, quien presentó la demanda de manera electrónica y señaló como referencia el Hotel Círculo Mexicano en Ciudad de México en lugar de un domicilio convencional. El expediente reclama actos como detención, incomunicación, no localización, privación de la vida y desaparición forzada.

El Órgano de Administración Judicial confirmó la existencia del expediente y la inclusión de Andrés Manuel López Beltrán. Se decretó la suspensión de inmediato de cualquier acto privativo de libertad realizado fuera de procedimiento legal, y se ordenó a la fiscalía iniciar investigación en caso de desaparición. El juez fijó una audiencia constitucional para el 28 de octubre y otorgó tres días para que los afectados ratifiquen la demanda.

Medios informaron que el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, conocido por defender a Rafael Caro Quintero en 2022, sería quien representa a Andy López Beltrán. Sin embargo, el documento presentado por el periodista Claudio Ochoa Huerta establece que el promovente es Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, no Juan Francisco. Pese a la similitud en sus nombres, se trata de personas distintas.