Ricardo Monreal busca reformar la Ley Federal del Consumidor para facilitar cancelaciones de servicios digitales

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que busca reforzar la protección de los consumidores frente a servicios digitales y automatizados, enfocándose en suscripciones, membresías y pagos recurrentes.

La propuesta plantea modificar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que las empresas tengan la obligación de informar de manera clara, visible y accesible si el contrato implica cargos periódicos, detallando los montos, fechas y frecuencia de cobro.

Entre los puntos principales, Monreal Ávila detalló que ningún cargo podrá hacerse sin el consentimiento explícito de la persona usuaria. Además, se establece el deber de los proveedores de avisar con al menos cinco días de anticipación sobre la renovación automática del servicio, permitiendo que el consumidor lo cancele en cualquier momento, sin penalizaciones.

La reforma responde al avance de la digitalización en México, donde hay 100.2 millones de internautas, equivalente al 83.1 por ciento de la población mayor de seis años, según datos del INEGI. Este entorno ha transformado la forma de comunicarse, trabajar, consumir y comerciar, facilitando la rapidez y la competitividad empresarial.

Sin embargo, Monreal Ávila subrayó que el crecimiento de estos servicios también ha traído problemas, como contratos poco claros, restricciones para cancelar servicios y algoritmos automatizados que impactan la relación entre usuarios y proveedores, generando falta de transparencia y desventajas para los consumidores.

El presidente la Junta de Coordinación Política en San Lázaro señaló que el objetivo es procurar una economía digital dinámica y productiva, pero también justa, equitativa y transparente, con respeto a los derechos de los consumidores.

Información en desarrollo...