México

Ricardo Monreal busca reformar la Ley Federal del Consumidor para facilitar cancelaciones de servicios digitales

La propuesta plantea que las empresas tengan la obligación de informar los montos, fechas y frecuencia de cobro, entre otros detalles

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa que busca reforzar la protección de los consumidores frente a servicios digitales y automatizados, enfocándose en suscripciones, membresías y pagos recurrentes.

La propuesta plantea modificar el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que las empresas tengan la obligación de informar de manera clara, visible y accesible si el contrato implica cargos periódicos, detallando los montos, fechas y frecuencia de cobro.

Entre los puntos principales, Monreal Ávila detalló que ningún cargo podrá hacerse sin el consentimiento explícito de la persona usuaria. Además, se establece el deber de los proveedores de avisar con al menos cinco días de anticipación sobre la renovación automática del servicio, permitiendo que el consumidor lo cancele en cualquier momento, sin penalizaciones.

La reforma responde al avance de la digitalización en México, donde hay 100.2 millones de internautas, equivalente al 83.1 por ciento de la población mayor de seis años, según datos del INEGI. Este entorno ha transformado la forma de comunicarse, trabajar, consumir y comerciar, facilitando la rapidez y la competitividad empresarial.

Sin embargo, Monreal Ávila subrayó que el crecimiento de estos servicios también ha traído problemas, como contratos poco claros, restricciones para cancelar servicios y algoritmos automatizados que impactan la relación entre usuarios y proveedores, generando falta de transparencia y desventajas para los consumidores.

El presidente la Junta de Coordinación Política en San Lázaro señaló que el objetivo es procurar una economía digital dinámica y productiva, pero también justa, equitativa y transparente, con respeto a los derechos de los consumidores.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Ley Federal de Protección al ConsumidorRicardo MonrealCámara de Diputadosreformasmexico-noticias

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 17 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Minuto a minuto del reality show del momento

La Casa de los Famosos

¿Habrá recortes a las pensiones del IMSS y del ISSSTE?, esto sabemos

La sostenibilidad del sistema se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento de la población y la necesidad de actualizar periódicamente los montos para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores

¿Habrá recortes a las pensiones

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

La conductora fue sorprendida en el set del programa matutino

Regañan a Galilea Montijo por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

DEPORTES

Pumas gana demanda a Dani

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”