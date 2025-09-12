Ricardo Monreal plantea regular transporte de gas LP tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

Ricardo Monreal lamentó los hechos ocurridos en Iztapalapa en donde una pipa de gas explotó, dejando a decenas de heridos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tras la trágica explosión de una pipa de gas LP ocurrida el pasado miércoles en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó decenas de personas heridas y al menos nueve víctimas mortales, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que el Congreso actuará con firmeza para evitar que tragedias como esta se repitan.

Monreal afirmó que ya existen diversas iniciativas en el Congreso que buscan una regulación más estricta del transporte de materiales peligrosos, como el gas LP, así como de los autotransportes de doble remolque. Estas propuestas, dijo, han permanecido pendientes, pero ahora serán retomadas y discutidas en comisiones con carácter prioritario.

“Sí, hay iniciativas, de ser más estrictos en la vigilancia de estas gaseras. Desde tiempo atrás varios legisladores las han planteado. Se ha propuesto también que el transporte de productos peligrosos se realice solo por la noche o en horarios de bajo flujo vehicular”, expresó el legislador en conferencia de prensa.

La explosión dejó al menos a nueve muertos y decenas de personas heridas. Foto: @JefeVulcanoCova/X

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena adelantó que en el actual periodo legislativo se buscará aprobar alguna reforma en la materia, señalando que esta tragedia ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de fortalecer el marco jurídico que regula el manejo y transporte de combustibles. “Vamos a legislar, lo estamos haciendo. Esta va a ser una prioridad nuestra, probablemente en este periodo”, subrayó.

Monreal también envió un mensaje de solidaridad a las víctimas y sus familias, al tiempo que reconoció la labor de los cuerpos de emergencia que respondieron al siniestro. “Nuestro corazón está con las familias y la comunidad en este difícil momento”, dijo.

El legislador insistió en que habrá consecuencias legales para las empresas gaseras y personas responsables del accidente. “Todos deben subordinarse a la ley y a las medidas de protección civil. No se puede permitir la impunidad. Va a haber consecuencias contra las gaseras involucradas en esta tragedia”, advirtió.

Ricardo Monreal lamentó los hechos ocurridos en la alcaldía Iztapalapa. Foto: (Archivo)

Por su parte, el presidente de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, Luis Humberto Fernández, coincidió en la necesidad de una revisión rigurosa del caso, aunque llamó a evitar respuestas legislativas impulsivas. A su juicio, el marco jurídico actual es suficiente, pero enfatizó que se debe aplicar con firmeza.

“No se trata solo de cancelar permisos, hay también una responsabilidad penal que debe investigarse y sancionarse”, apuntó.

En el contexto de este accidente, Monreal señaló que ya se trabaja con las comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de Energía, para discutir posibles ajustes normativos. El objetivo será establecer restricciones más severas sobre horarios, rutas y condiciones de transporte de materiales peligrosos, así como fortalecer la supervisión de las empresas operadoras.