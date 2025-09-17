Por qué Sheinbaum incluyó a migrantes en arengas del Grito de Independencia: “La están pasando muy mal”

La mandataria señaló que era importante reivindicar a las mujeres presentes en la historia del país así como a hermanas y hermanos migrantes. (Presidencia)

Tras la conmemoración del 215 aniversario del grito de independencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto a las arengas que añadió, particularmente de las mujeres y los migrantes.

Luego de mencionar la historia de Josefa Ortiz Téllez-Girón, compartió que es muy importante esta reivindicación debido a que las mujeres no pertenecen a nadie y se les debe reconocer por quienes son, así como a las hermanas y hermanos migrantes.

“Ella tiene una historia de lucha incluso por encima de la de su esposo, entonces es muy importante para las mujeres. Al mismo tiempo en el grito de Independencia había que reivindicar a nuestras hermanas y hermanos migrantes que hoy no la están pasando bien, de manera muy injusta”, señaló la mandataria.

Además, Sheinbaum agregó que las arengas también fueron a la dignidad del pueblo de México y a la libertad, porque no es una demanda histórica de la derecha, esa viene de la gesta heroica de nuestro pueblo, así como la democracia y la igualdad“.

Situación actual de los migrantes en EEUU

La situación de los migrantes actualmente es compleja debido a redadas y acciones calificadas como injustas por la mandataria. (AP/ imagen de Archivo/ Moisés Castillo)

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos de América (EUA) en México difundió el pasado 15 de septiembre un mensaje dirigido a migrantes mexicanos con motivo de las Fiestas Patrias.

A través de su cuenta oficial de redes sociales, la representación diplomática alentó a los connacionales en el extranjero a conectarse con su cultura y su país de origen al tiempo que invitó a descargar la aplicación CBP Home para facilitar su retorno.

En su mensaje, la Embajada de Estados Unidos destacó los valores culturales, históricos y de identidad de México. “¡México es tradición, cultura y belleza! Honra tu herencia y tus colores. Logra tus sueños junto a los tuyos. ¡Tu país, tu historia, tu gente!”, publicó la representación diplomática en los canales digitales.

El consulado recomendó a los migrantes regresar a territorio nacional y “volver a sus raíces”, señalando la descarga de la aplicación oficial como herramienta para agilizar trámites migratorios.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos coincidió con el inicio del Mes de la Herencia Hispana en ese país, en un contexto marcado por el aumento de redadas migratorias y un ambiente de tensión para la comunidad latina. Las recientes detenciones han impactado especialmente a familias y menores, en medio de operativos intensificados.

Las personas han enfrentado redadas que cada vez se intensifican más en el país vecino. (AP Foto/Ted S. Warren, archivo)

La situación actual de los hispanos en Estados Unidos es compleja y se trata de una de las épocas más difíciles para las personas hispanas debido a que tanto ciudadanos como migrantes enfrentan temor a ser detenidos en espacios públicos, pues muchas de ellas están vinculadas a discriminación racial. Ejemplo de ello son los arrestos en Texas.

En comparación con décadas pasadas, los procedimientos migratorios resultan actualmente mucho más intensos y peligrosos, pues las metodologías recurren a agentes disfrazados y la realización de detenciones en vehículos oficiales sin distintivos.

En la misma línea, también existen preocupaciones sobre el respeto a los derechos civiles, no sólo de los hispanos, sino de la población en general, pues disminuye la confianza en las instituciones y la democracia.

La Embajada de Estados Unidos mantuvo su invitación dirigida al reencuentro familiar y cultural, reforzando el llamado en el marco de las Fiestas Patrias y en un periodo de aumento en las políticas migratorias aplicadas a la comunidad mexicana e hispana dentro del país.