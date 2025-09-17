México

Pensión IMSS e ISSSTE 2025: estas personas recibirán el pago el próximo 1 de octubre

Las personas pensionadas deberán mantenerse informadas de las fechas oficiales mediante los canales de comunicación de cada Institución

Por Jaqueline Viedma

Pensionados del IMSS y el
Pensionados del IMSS y el ISSSTE reciben su pago en fechas distintas. (Freepik)

Miles de personas inscritas en la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aguardan saber la fecha del pago correspondiente al mes de octubre.

Desde los primeros días de cada mes, un grupo definido de beneficiarios cuenta con la posibilidad de disponer de su depósito, aunque este adelanto no se extiende a la totalidad de la población registrada en ambos esquemas.

El IMSS y el ISSSTE implementan procedimientos distintos para la entrega de recursos, lo que genera diferencias en las fechas de depósito entre ambos institutos y provoca que un sector de los pensionados reciba el pago de manera anticipada.

Cada organismo cuenta con su respectivo calendario de pagos, lo cual facilita que las personas pensionadas puedan saber la próxima fecha en que tendrán su pago.

Estas personas reciben su pensión el 1 de octubre

El IMSS publicó el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2025, confirmando a los pensionados y jubilados la fecha estipulada para el depósito. A pesar de interrogantes planteadas en redes sociales, el organismo federal descartó cualquier posible retraso, indicando que el depósito se efectuará el primer día del mes, dado que no coincide con un fin de semana ni con un día de asueto.

El depósito de la pensión se realizará el miércoles 1 de octubre de 2025 para todos los beneficiarios, sin distinción de régimen, ya sea bajo la Ley 73 o la Ley 97. Como es costumbre, el dinero se acreditará en las cuentas bancarias durante las primeras horas de la jornada.

El IMSS realiza sus depósitos
El IMSS realiza sus depósitos los primeros días del mes correspondiente (IMSS)

El IMSS mantiene esta programación para asegurar que adultos mayores y pensionados cuenten con el recurso mensual desde el inicio del periodo, permitiéndoles disponer de los fondos de forma oportuna. Si el pago no se refleja en la cuenta, se sugiere contactar tanto al banco correspondiente como al área de pensiones del IMSS para recibir asistencia.

El procedimiento de pago establece que la pensión no está condicionada por días festivos o fines de semana, puesto que la institución prioriza la acreditación en la fecha señalada. Por tal motivo, el depósito correspondiente a octubre será efectuado sin inconvenientes desde el primer día del mes.

Por otro lado, las personas pensionadas que pertenecen al ISSSTE recibirán el pago correspondiente a octubre de 2025 el último día del mes corriente, es decir, el 30 de septiembre, según su calendario.

