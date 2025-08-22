México

Ley 73 del IMSS: Cómo obtener una pensión máxima

El monto del pago mensual dependerá de lo acumulado y la edad que tenga la persona al momento de realizar el trámite

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Planificar el monto de la
Planificar el monto de la pensión para la vejez puede ser vital para mantener el estilo de vida de las personas pensionadas.

En la actualidad, los trabajadores cuentan con dos marcos legales para tramitar su pensión: la Ley 73 y la 97, bajo los lineamientos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estas normativas presentan diferencias que van más allá del número de semanas cotizadas, e incluyen aspectos como el tipo de pensión, los derechos y beneficios otorgados, así como los requisitos específicos para acceder a la pensión según cada ley.

Si te diste de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, tu régimen es Ley 73. Entre los requisitos que deben cubrir las personas que se encuentran en este régimen, son:

  • Debe tener 65 años al momento de presentar su solicitud de pensión.
  • Haber causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.
  • Tener registradas ante el IMSS, como mínimo, 500 semanas de cotización.
  • Encontrarse dentro del período de conservación de derechos, que será igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contando a partir de la fecha de su baja.

Cómo obtener una pensión con un monto mayor

Es importante destacar que las personas recibirán una pensión conforme al salario promedio de las últimas 250 semanas (aproximadamente 5 años), por tanto, es necesario que se tome en cuenta los siguientes datos:

  • Haber cotizado en la vida laboral, o por lo menos en los últimos 5 años, con el salario máximo permitido por el IMSS.
  • Reunir el mayor número de semanas cotizadas, lo que podrá servir para incrementar el porcentaje de pensión.
  • Las personas trabajadoras que así lo deseen, pueden realizar aportaciones voluntarias en la Afore, lo cual podría generar un ahorro adicional que será recibido junto con el pago de pensión.

Para realizar aportaciones voluntarias a la Afore se pueden realizar tanto por medios físicos como digitales.

Estos son los documentos necesarios para realizar este trámite:

  • Identificación oficial vigente
  • Estado de cuenta Afore
  • Estado de cuenta bancario con CLABE
  • Resolución de pensión del IMSS

Errores que podrían generar que las personas no se pensionen por la Ley 73

Un error podría costarte la pensión, por eso te compartimos los más comunes:

  • Quienes inician su trámite de pensión deben presentar documentos vigentes y legibles, pues la falta de ellos puede causar demoras o rechazos.
  • La pérdida de conservación de derechos también retrasa el proceso; por ello, el IMSS ofrece en su portal la consulta de “Semanas Cotizadas” para verificar esta información antes de acudir.
  • Si no se cumple con el derecho a pensión, el IMSS ha señalado que los recursos de la cuenta AFORE se entregan en efectivo.

<br>

Temas Relacionados

Ley 73IMSSRégimen 73pensiónAdultos mayoresmensualidadtrámitemexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

Sigue la transmisión minuto a minuto del reality show: Los habitantes se preparan para una nueva fiesta temática antes de la eliminación

La Casa de los Famosos

“Nosferatu” encabeza el top 10 de mejores películas en HBO Max México para disfrutar este fin de semana

La plataforma reafirma su liderazgo en el streaming con una selección de películas que se han convertido en las favoritas del público mexicano

“Nosferatu” encabeza el top 10

Citlalli Hernández celebra dictamen de prisión preventiva a agresor que ejercía violencia vicaria en Puebla

La afectada declaró “La justicia habló y dio un paso firme: mi agresor se encuentra en prisión. Este es un triunfo para todas las mujeres”

Citlalli Hernández celebra dictamen de

Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco: “Lágrimas de cocodrilo”

El ‘bombón asesino’ no dudó en reaccionar a la polémica que hay en redes sociales tras la cena de nominados del reality show

Ninel Conde explota contra Mar

Tres ideas de cortes de cabello para mujeres de 60, estilos frescos y renovados

Estas son algunas de las opciones de looks que te harán lucir con una apariencia juvenil y te ayudarán a cerrar con toda la actitud esta temporada de verano

Tres ideas de cortes de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y fuerzas de seguridad deja 12 agresores abatidos en Doctor Coss, Nuevo León

Fiscalía Edomex y Comisaría de Seguridad aseguran dos toneladas de autopartes robadas en Nezahualcóyotl

Justicia para Miriam Rodríguez, quien cazó a los Zetas secuestradores de su hija: 131 años de cárcel a uno de los involucrados

Detienen a “El Chispa”, presunto autor de la masacre en el bar “Los Cantaritos” de Querétaro en 2024

Reportan ejecución e incineración de 4 civiles en Guerrero, policía civil acusa inacción de la FGE

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco la tarde de hoy 22 de agosto

“Nosferatu” encabeza el top 10 de mejores películas en HBO Max México para disfrutar este fin de semana

Ninel Conde explota contra Mar Contreras por polémica con Dalílah Polanco: “Lágrimas de cocodrilo”

¿Abelito o Dalilah? Este es el habitante con más probabilidades de salir de ‘La Casa de los Famosos México’

Ricardo Peralta defiende a Gala Montes tras abucheo: “A diferencia de ti, yo no voy a celebrarlo”

DEPORTES

Este es el salario de

Este es el salario de Sebastián Cáceres, jugador del América que es pretendido por el Ipswich Town

Canelo vs Crawford: quiénes narrarán la pelea del 13 de septiembre en Netflix

Cruz Azul vs Toluca, IA predice el resultado del partido de la jornada 6

Fin de semana deportivo con fútbol, béisbol y tenis en la agenda del 22 al 24 de agosto

Javier Aguirre presentó su convocatoria de 23 jugadores para la Selección Mexicana