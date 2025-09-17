México

Manifestación en periférico norte, Naucalpan, afecta la circulación hacia la CDMX

Protesta de mujeres enfrente del parque Naucalli contra violencia de género

Por Jorge Contreras

Mujeres víctimas de violencia de género se manifiestan en periférico norte a la altura del parque Naucalli rumbo a la CDMX (Foto: Gerardo Barnard)

Mujeres víctimas de violencia de género bloquean este miércoles los carriles centrales y laterales de Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, para denunciar públicamente la violencia ejercida en su contra y exigir justicia a las autoridades mexiquenses.

La movilización pacífica inició desde las Torres de Satélite y avanzó con dirección a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVFSyG) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ubicada en Naucalpan.

La protesta fue encabezada principalmente por Berenice Urquidez y respaldada por el Colectivo Artemisas, así como por otras mujeres que han vivido experiencias similares de agresiones y hostigamiento.

Urquidez señaló directamente al exdiputado federal José Antonio “N”, mejor conocido como “Pepe Toño”, a quien acusan de ejercer violencia familiar y de género, así como de incurrir en delitos de orden familiar y lleva esperando más de 6 años sin avances en su investigación.

Piden respuesta de las autoridades

Manifestación afecta carriles centrales y laterales en periférico norte a la altura del parque Naucalli rumbo a la CDMX (Foto: Gerardo Barnard)

En su recorrido, las mujeres portaron pancartas con mensajes en contra de la impunidad y alzaron consignas para visibilizar la violencia que, aseguran, ha sido minimizada o ignorada por las instituciones.

No podemos permitir que se normalicen conductas que vulneran la dignidad y los derechos humanos de las mujeres, ni que las instituciones guarden silencio ante actos que lastiman a la sociedad”, expresó Urquidez, una de las voceras de la protesta.

Durante la manifestación se realizan paros intermitentes en la circulación vehicular, lo que afecta el tránsito rumbo a la Ciudad de México. Automovilistas reportaron retrasos de varios minutos, aunque en todo momento la protesta se mantuvo de manera pacífica y bajo consignas de exigencia de justicia.

Manifestación ya afecta carriles de periférico norte a la altura del parque Naucalli rumbo a la CDMX (Foto: Gerardo Barnard)

Las participantes subrayaron que su objetivo es dar visibilidad a la violencia que enfrentan las mujeres en el Estado de México y presionar a las autoridades para que actúen con firmeza en los casos denunciados, ya que se perdieron las carpetas de investigación.

Además, advirtieron que continuarán organizando movilizaciones y acciones públicas hasta que sus demandas sean atendidas, se espera que en los próximos minutos se abra la circulación, pero ya hay carga vehicular desde Plaza Satélite.

Con este acto, las mujeres reiteraron su llamado a la Fiscalía mexiquense para investigar con perspectiva de género las denuncias en contra del exlegislador y garantizar que la justicia no se vea obstaculizada por intereses políticos o de poder.

