Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo 2025 y su relación con la 4T

La coronación de Fátima Bosch ha arrojado luz en su familia, ligada a certámenes de belleza, Pemex y la 4T. (Infobae México / Jovani Pérez)

Tabasco no duerme esta noche. La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 generó furor en todo el mundo y, también, una intensa conversación en redes sociales sobre la poderosa familia que respalda a la joven tabasqueña y su cercanía con la Cuarta Transformación.

Fatima Bosch of Mexico reacts as she is crowned Miss Universe 2025 during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Un camino polémico rumbo a su coronación

Antes de ser coronada en Tailandia, la modelo de 25 años protagonizó una de las ceremonias más controvertidas en la historia de Miss Universo México, cuando únicamente cuatro de sus compañeras la felicitaron en el escenario.

Dos meses después, su preparación en Tailandia estuvo marcada por un tenso encuentro con Nawat Itsaragrisil, director de la franquicia de Miss Universe Organization en Tailandia.

Lejos de afectarla, el valor que tuvo para poner un alto a las agresiones del directivo de MUO impulsó su figura y, simultáneamente, reivindicó la imagen de una reina de belleza.

Solo cuatro participantes felicitaron a Fátima Bosch. (@YaneliRuiz, X)

La familia Bosch-Fernández: influencia y trayectoria en Tabasco

Su coronación como Miss Universe 2025 ha centrado la atención en su vida personal y en el núcleo familiar de Fátima, conformado por su madre Vanessa Fernández Balboa, su padre Bernardo Bosch Hernández y su hermano Bernardo Bosch Fernández. Juntos han acompañado de cerca el desarrollo académico y profesional de la nueva Miss Universo México, que además de su faceta como modelo es licenciada en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

Su padre, Bernardo Bosch Hernández, es un personaje de peso en el sector energético. Actualmente, es asesor del Director General de Pemex Exploración y Producción, una de las subsidiarias más importantes de Petróleos Mexicanos.

Vanessa Fernández Balboa, su padre Bernardo Bosch Hernández y su hermano Bernardo Bosch Fernández, han acompañado de cerca el desarrollo académico y profesional de Fátima. (@fatimaboschfdz, Instagram)

Su carrera ha abarcado áreas de enlace institucional, relaciones públicas y programas de desarrollo social. Destaca su liderazgo en el Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), que buscó fortalecer la relación de Pemex con las comunidades donde opera la empresa, implementando proyectos de responsabilidad social y cuidado ambiental.

Además de su papel en Pemex, Bosch Hernández ha trabajado en el diseño de políticas para mejorar la relación de la paraestatal con el Congreso, siendo un puente clave entre la industria energética y las autoridades legislativas. Esta cercanía con el sector público ha llevado a algunos usuarios en redes sociales a especular sobre un posible vínculo con la Cuarta Transformación (4T).

La madre de Fátima, Vanessa Fernández Balboa, ha mantenido un perfil más discreto, pero es reconocida en Tabasco por su participación en actividades sociales y culturales.

El hermano de la reina de belleza, Bernardo Bosch Fernández, es ingeniero industrial y columnista. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, busca abrirse camino en la política local, lo que ha reforzado la percepción de que la familia podría tener mayor influencia en el futuro de Tabasco.

Bernardo Bosch Hernández, es un personaje de peso en el sector energético; Bernardo Bosch Fernández ha sido asesor en el Senado y busca abrirse camino en la política. (Radio Río, Facebook / @bernardobosch7, @fatimaboschfdz, Instagram)

En reinas de belleza y la 4T

La pasión por los certámenes no es nueva en el clan. Las tías de Fátima, Mónica Fernández (1984) y Claudia Fernández (2004), fueron coronadas en el certamen Flor Tabasco, una de las fiestas más representativas del estado. Esta tradición familiar ha hecho que su coronación en Miss Universo 2025 sea vista como la continuación de un legado que ha acompañado a la familia por décadas.

Las tías de Fátima, Mónica Fernández ( directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). ) y Claudia Fernández (2004), fueron coronadas en el certamen Flor Tabasco. (@monicaferbal, Instagram / Embajadoras de Tabasco, Facebook)