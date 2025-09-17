México

Fans mexicanos recuerdan a Robert Redford tras su muerte con esta popular película nominada al Oscar

El actor estadounidense falleció este martes 16 de septiembre a la edad de 89 años

Por Omar Martínez

Robert Redford murió este martes
Robert Redford murió este martes 16 de septiembre a la edad de 89 años. Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

Robert Redford, popular actor y director estadounidense y quien se alzó con el Premio Oscar de la Academia de Hollywood en el año 1981, falleció este martes 16 de septiembre.

La noticia de su muerte no solo asombró a los estadounidenses, sino también al público mexicano, que lo admiraba por sus distintas películas que realizó.

El artista norteamericano falleció a la edad de 89 años aparentemente por causas naturales mientras dormía en un rancho de Provo, Utah.

Redford tiene una larga carrera en el cine y muchísimas películas, tanto donde actuó como dirigió, han destacado esta trayectoria en el cine, pero los fans en México, quienes han expresado su sentir por la noticia en redes sociales, han mencionado que habrá una cinta en particular con la que se recordará al actor.

El público mexicano ha mencionado
El público mexicano ha mencionado que tras la muerte del actor, esta película será con la que más será recordado. Foto: Archivo/Infobae México.

De igual manera, han posteado distintas fotografías de esta cinta, la cual es protagonizada por él y la múltiple nominada al Premio Oscar, Meryl Streep, la cual le valió una nominación a este mismo galardón en 1986.

África mía será una de las películas por las que, de acuerdo con la audiencia mexicana, será recordado Robert Redford, por una inolvidable y espectacular actuación.

Además, el conjunto que hizo en la pantalla grande con Meryl Streep, según muchos internautas, fue una actuación destacable. Asimismo, muchos fans del artista de Hollywood tienen en mente la escena donde Redford le está lavando el cabello a la artista, la cual será recordada por muchos e insignia de esta cinta, que mezcla drama, emoción y amor.

Esta escena es una de
Esta escena es una de las más populares de 'África mía'. Foto: Universal Pictures.

También para los amantes del universo Marvel y siendo una de las últimas apariciones de Redford, el actor estuvo presente en una escena de ‘Vengadores: Endgame’ con el Capitán América, interpretado por Chris Evans.

¿De qué trata África Mía?

La película África Mía (título original: “Out of Africa”) es una cinta romántica lanzada en 1985. Relata la experiencia de Karen Blixen, una escritora danesa que se traslada a Kenia durante la época colonial para encargarse de una plantación de café junto a su esposo.

En el continente africano, Karen inicia un romance con Denys Finch Hatton, un explorador británico. El largometraje muestra los retos personales, sociales y culturales que encuentra Karen en su nueva vida y su relación con la tierra africana y sus habitantes.

El argumento se inspira en las memorias autobiográficas de Karen Blixen, firmadas como Isak Dinesen. África Mía fue dirigida por Sydney Pollack y contó con las actuaciones de Meryl Streep y Robert Redford.

La película África Mía es
La película África Mía es protagonizada por Robert Redford y Meryl Streep. Foto: Universal.

