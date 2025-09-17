México

El fruto que tiene 5 veces más fibra que la ciruela pasa y es ideal para perder grasa o bajar de peso

La fibra desempeña un papel central para regular la saciedad y mejorar los procesos digestivos, ayudando a disminuir la acumulación de grasas y facilitando el tránsito intestinal

Por Marco Ruiz

El fruto que tiene 5
El fruto que tiene 5 veces más fibra que la ciruela pasa y es ideal para perder grasa o bajar de peso (Shutterstock España)

Optar por alternativas naturales para apoyar la pérdida de peso es una práctica que muchos adoptan para complementar cambios en la dieta. En este contexto, varios frutos han sido estudiados por su aporte en fibra y antioxidantes, elementos relevantes en programas de control de peso y bienestar digestivo. 

Existe un fruto, incorporado progresivamente a rutinas alimenticias de diferentes regiones, que supera ampliamente el contenido de fibra de la ciruela pasa.

Según datos de Healthline, la fibra desempeña un papel central para regular la saciedad y mejorar los procesos digestivos, ayudando a disminuir la acumulación de grasas y facilitando el tránsito intestinal.

Un consumo adecuado de fibra diaria se asocia con un mejor control del peso y un menor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Precisamente, el fruto al que hace referencia la publicación especializada contiene, en igual ración, cinco veces más fibra que la ciruela pasa, lo que lo ubica como una opción relevante dentro del grupo de superalimentos de origen vegetal.

Un trabajador muestra bayas de
Un trabajador muestra bayas de açaí en sus manos antes de su venta en la isla de Combu, Belém, Brasil, el 5 de agosto de 2025. (AP Foto/Paulo Santos)

El açaí el fruto que rico y alto en antioxidantes que ayuda a poder lucir más joven

El açaí, procedente de zonas tropicales de América del Sur, se ha convertido en una propuesta demandada tanto en su forma entera como en polvo, gracias a su perfil nutricional. Healthline describe que el açaí concentra una cantidad superior de fibra que la mayoría de frutas tradicionalmente recomendadas para el tránsito intestinal. En cada porción estándar, se pueden encontrar hasta cinco veces la fibra presente en la misma cantidad de ciruela pasa. La revista destaca, además, sus antioxidantes, grasas saludables y bajo contenido calórico.

Entre otros beneficios, el açaí aporta antocianinas, compuestos antioxidantes que apoyan la protección celular frente al estrés oxidativo. Este potencial antioxidante favorece tanto la reducción de inflamación como el apoyo metabólico en personas que buscan perder peso o mejorar su salud cardiovascular.

Cómo usar el açaí en la dieta diaria

La variedad de presentaciones del açaí, incluida su forma en polvo, facilita su inclusión en dietas de países latinoamericanos donde puede resultar más accesible frente al fruto original. Al agregar una o dos cucharaditas de polvo de açaí en preparaciones frías o tibias, como licuados, yogures naturales, mezclas para desayuno con avena o batidos con frutas frescas.

Un ejemplo sencillo para incorporar el açaí en polvo consiste en mezclarse con medio vaso de leche vegetal, una cucharadita de semillas de chía y un plátano cortado en piezas. Esta combinación se licua y se consume como bebida matutina o entre comidas. El açaí puede espolvorearse también sobre tazones de frutas frescas o incluirse en barras energéticas hechas en casa para potenciar el contenido de fibra.

El açaí, la fruta de
El açaí, la fruta de moda que es antioxidante y puede ayudar a controlar los niveles de colesterol (Adobe Stock)

Mantener un consumo responsable y elegir productos certificados, libres de azúcares añadidos y conservadores, para maximizar los beneficios del fruto dentro de una dieta balanceada.

Diversos profesionales de la salud enfatizan que estos recursos naturales deben integrarse dentro de una alimentación variada, sin desplazar recomendaciones médicas individuales. La consulta con nutriólogos o especialistas es clave para adaptar el aporte de fibra y antioxidantes a las necesidades particulares. Por este motivo, se recuerda que la información proporcionada sobre el açaí representa una alternativa complementaria y no sustituye la atención médica personalizada.

El interés global en el açaí continúa en crecimiento, tanto en tiendas naturistas como en mercados digitales y supermercados.

