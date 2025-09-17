Cuáles son los beneficios de tomar licuado de aguacate con naranja por las mañanas

Esta bebida que reúne las propiedades de una fruta oleaginosa y un cítrico, ofrece beneficios relevantes para distintos aspectos de la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licuado de aguacate con naranja es una de las bebidas preferidas de quienes buscan alternativas nutritivas y prácticas para complementar su alimentación diaria. Esta combinación, que reúne las propiedades de una fruta oleaginosa y un cítrico, ofrece beneficios relevantes para distintos aspectos de la salud.

El aguacate es conocido por su alto contenido de grasas saludables, en especial ácidos grasos monoinsaturados. Estas grasas cumplen un papel clave en el control del colesterol y el cuidado cardiovascular. Añadir este fruto a la dieta contribuye a mantener niveles adecuados de colesterol LDL y de triglicéridos, mientras favorece el aumento del colesterol HDL.

La naranja, por su parte, destaca por su aporte de vitamina C, un micronutriente esencial para fortalecer el sistema inmunológico. El consumo habitual de vitamina C participa en la producción y función de glóbulos blancos, además de actuar como antioxidante, neutralizando radicales libres y minimizando el riesgo de daño celular.

La integración de vitamina C y vitamina E en una sola preparación potencia el aporte de antioxidantes al organismo.

En conjunto, el licuado de estos ingredientes permite aprovechar lo mejor de ambos. Una de las ventajas de esta mezcla es la forma en la que las grasas saludables presentes en el aguacate favorecen la absorción de las vitaminas liposolubles. Estas incluyen la vitamina E, también contenida en el aguacate, que apoya la protección de las membranas celulares y el mantenimiento de la salud de la piel.

Además del apoyo inmunológico, la bebida resulta valiosa para promover una función digestiva adecuada. Tanto el aguacate como la naranja contienen fibra dietética, que ayuda a regular el tránsito intestinal y contribuye al equilibrio de la microbiota. La fibra, junto con el contenido de agua del licuado, favorece la sensación de saciedad y puede ser útil como parte de una estrategia para mantener un peso saludable.

Otro beneficio es el aporte de potasio, mineral presente en concentraciones importantes en el aguacate. El potasio regula la presión arterial y juega un papel esencial en la función muscular y en la transmisión de impulsos nerviosos. Añadir aguacate y naranja a la dieta cotidiana permite cubrir una parte significativa de los requerimientos diarios de este mineral.

La incorporación regular puede marcar una diferencia positiva en la vitalidad, el estado de la piel y la función inmunológica.

Receta de licuado de aguacate con naranja

Ingredientes:

1 aguacate mediano maduro

2 naranjas grandes

200 ml de agua fría

Hielo al gusto

Preparación:

Parte el aguacate y extrae la pulpa. Exprime las naranjas para obtener el jugo. Coloca ambos ingredientes en la licuadora junto con el agua y el hielo. Tritura todo hasta obtener una textura homogénea y sirve de inmediato.