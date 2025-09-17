México

Cuáles son las frutas que un diabético puede consumir por la noche

Algunas frutas de bajo índice glucémico pueden ser ideales para quienes sufren de esta condición

Por Abigail Gómez

Guardar
Los diabéticos pueden consumir frutas,
Los diabéticos pueden consumir frutas, siempre que se tomen algunas consideraciones y sea en el contexto de unas dieta saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de glucosa (azúcar) en la sangre.

Esta condición ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o no la utiliza adecuadamente.

Es por esto que uno de los principales factores que un diabético debe tomar en cuenta como parte vital de su tratamiento es el llevar una alimentación saludable y tener cuidado con el consumo de alimentos elevados en azúcar.

Y aunque principalmente lo que debe reducirse son los alimentos ricos en azúcar como postres y comidas procesadas, las frutas (a pesar de ser un alimento saludable) también deben consumirse con moderación y tomando ciertas consideraciones.

Y aunque existe el mito de que es malo comer frutas en la noche, incluso los diabéticos pueden llegar a hacerlo siempre que se combine con otros alimentos que ayuden a regular los picos de glucosa y que se trate de frutas de bajo índice glucémico, tal como te contamos a continuación

Los diabéticos deben tener cuidado
Los diabéticos deben tener cuidado con alimentos que aporten azúcar para prevenir incrementos en la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las frutas que los diabéticos pueden llegar a consumir por la noche

Como mencionamos antes, las personas con diabetes pueden consumir frutas con bajo índice glucémico (IG), ya que estas elevan lentamente los niveles de glucosa en sangre.

Entre las frutas que suelen tener un IG bajo y son recomendadas para consumir, incluso por la noche, se encuentran las siguientes:

  • Manzana
  • Pera
  • Durazno
  • Ciruela
  • Cerezas
  • Fresa
  • Frambuesa
  • Mora
  • Kiwi
  • Naranja
  • Pomelo
  • Albaricoque

Estas frutas, en porciones moderadas y frescas, pueden formar parte de una dieta para personas con diabetes siempre que se consuman de manera saludable.

Los frutos rojos se encuentran
Los frutos rojos se encuentran entre los que menos impacto tienen sobre la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para consumir frutas por la noche

Para que los diabéticos puedan consumir frutas por la noche, sin elevar los niveles de glucosa en sangre, se recomienda seguir estos consejos:

  • Controlar la porción, limitando la cantidad a una pieza mediana o una taza pequeña.
  • Consumir la fruta fresca, evitando los jugos y las frutas secas o en almíbar, que tienen mayor concentración de azúcares.
  • Acompañar la fruta con una pequeña porción de proteína o grasa saludable, como yogur natural sin azúcar, quesos bajos en grasa o frutos secos, para ralentizar la absorción de glucosa.
  • Evitar agregar azúcar, miel u otros endulzantes.
  • Distribuir las frutas a lo largo del día para no concentrar el consumo solo en la noche.
  • Monitorear regularmente los niveles de glucosa, ya que la respuesta puede variar según el organismo.
Combinar estas frutas con otros
Combinar estas frutas con otros alimentos saludables como yogurt o nueces puede ayudar a que el impacto del poco azúcar que contienen tenga un impacto aún menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si eres diabético recuerda siempre consultar con tu médico de cabecera para saber cual es la mejor manera de continuar consumiendo frutas de manera saludable.

Temas Relacionados

frutasdiabetesBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Álvaro Morales tendría oportunidad de quedarse en ESPN, reportó el hijo de José Ramón

El polémico analista deportivo no saldría del canal en el que se consolidó como comentarista

Álvaro Morales tendría oportunidad de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: productora del reality habla del “hate” en redes sociales

Minuto a minuto del reality show del momento

La Casa de los Famosos

Cuáles son las ventajas de desayunar todos los días con una taza de café

Estos son los beneficios de tomar esta bebida por las mañanas

Cuáles son las ventajas de

¿Cómo eliminar la gingivitis rápido de manera natural?

El uso de aceites esenciales, infusiones naturales y técnicas tradicionales ofrece opciones seguras

¿Cómo eliminar la gingivitis rápido

Yordenis Ugás se rinde ante Canelo Álvarez luego de su derrota ante Terence Crawford: “Una leyenda viva”

El tapatío recibió diversos mensajes de apoyo tras perder el campeonato indiscutido de las 168 libras

Yordenis Ugás se rinde ante
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: productora del reality habla del “hate” en redes sociales

Aldo de Nigris llora al recordar a su tío Antonio de Nigris, futbolista que murió de un paro cardiaco a los 31 años

Tras el enfrentamiento entre Shiky y Aldo de Nigris, Dalílah Polanco asegura que por ella se creó ‘cuarto noche’

Valentina Gilabert acusa a Marianne Gonzaga de amenazas de muerte y acoso: “Ya me hiciste daño, déjame”

Toy Story continúa su recorrido en cines de México una semana más por su 30 aniversario

DEPORTES

Yordenis Ugás se rinde ante

Yordenis Ugás se rinde ante Canelo Álvarez luego de su derrota ante Terence Crawford: “Una leyenda viva”

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México