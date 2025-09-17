Alemana se viraliza al dar el grito de independencia en su casa cómo si fuera Miguel Hidalgo

La creadora de contenido casada con un mexicano organizó una emotiva ceremonia en su balcón con vivas a los héroes patrios. (Instagram / @sarita_viajando)

La celebración del Grito de Independencia de México traspasó fronteras este 2025 gracias a Sarah Mueller, una creadora de contenido alemana que se ha ganado el reconocimiento en redes sociales bajo el nombre de “La alemana más mexicana”.

La influencer sorprendió a miles de usuarios al compartir un emotivo video en el que, desde el balcón de su casa en Alemania, dio el tradicional Grito de Independencia acompañada por su familia, un gesto que ha conmovido tanto a mexicanos dentro como fuera del país.

El video, difundido en TikTok, muestra a Mueller vestida con los colores patrios, sosteniendo una campana y una bandera de México. En las imágenes se le escucha gritar con entusiasmo: “¡Que viva la independencia!”, “¡Viva Miguel Hidalgo!”, “¡Viva José María Morelos!”, “¡Viva los mexicanos en Alemania!”, “¡Viva la libertad!”, “¡Viva la justicia!”, y finalmente, el clásico “¡Viva México!”. Su familia, integrada por mexicanos y alemanes, aplaudió desde el jardín, replicando una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.

El acto no pasó desapercibido en redes sociales, donde los seguidores de Sarah aplaudieron su cariño hacia el país que adoptó como suyo tras casarse con un mexicano. Los comentarios reflejaron la emoción que despertó su gesto.

Sarah Mueller emocionó a miles al gritar “¡Viva México!” junto a su familia, demostrando su amor por la cultura mexicana. (Instagram / @sarita_viajando)

“Esto no puede ser más genial! México mi amor, mi amor, mi amor!!”; “La piel se pone chinita al ver a mexicanos compartiendo este 15 de septiembre, gracias por todo”; “Hermoso!! Gracias por querer tanto a México”; “Ameeee la campanita y la bandera combinada”; y “Sarita eres grande, te la volaste, enorme tu gran acto y amor por México”, fueron algunos de los mensajes destacados.

La singular celebración coincidió con los actos oficiales realizados en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el tradicional Grito de Independencia desde Palacio Nacional. Aunque el evento de Mueller se realizó a miles de kilómetros, su gesto fue comparado en redes sociales con los festejos oficiales, al considerarlo una muestra auténtica de amor hacia México.

Sarah Mueller, conocida por crear contenido en el que promueve la cultura mexicana desde Alemania, ha construido una comunidad digital que aprecia su respeto por las tradiciones y su integración a la identidad mexicana. Su forma de celebrar el 15 de septiembre evidenció cómo las fiestas patrias no se limitan a territorio nacional, sino que también son motivo de orgullo para los mexicanos que viven en el extranjero y para quienes, sin haber nacido en México, deciden abrazar su cultura.

Sarah Mueller, conocida como “La alemana más mexicana”, celebró el 15 de septiembre desde su balcón en Alemania con bandera, campana y vivas patrios. Crédito: Instagram / sarita_viajando

El video se volvió viral rápidamente y posicionó a “La alemana más mexicana” como un símbolo de la conexión emocional que une a México con personas alrededor del mundo. Entre banderas, aplausos y campanadas, la creadora de contenido mostró que la Independencia de México también puede sentirse con la misma pasión lejos de las fronteras.