Pensión Bienestar 2025 lanza este importante aviso sobre suspensión temporal de pagos este mes de septiembre

La Secretaría del Bienestar otorga la Pensión Bienestar a adultos mayores de 65 años y más. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultos mayores de 65 años en adelante.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es apoyar a este grupo de la población con un sustento económico de manera periódica para garantizar una vejez digna y plena.

Este sustento lo puede ocupar la población beneficiada para sus respectivas necesidades, como: alimentos, pago de servicios, entre otras cosas más.

El pago para todos los beneficiarios es de 6 mil 200 pesos bimestrales. Foto: Secretaría del Bienestar.

La Pensión Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social federal.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó en sus redes sociales oficiales sobre el calendario de pagos de este mes.

Señaló que la dispersión se llevaría a cabo de manera gradual durante este mes de septiembre, conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

La Secretaría del Bienestar informó que los pagos se suspenderían de manera temporal este mes de septiembre y lanzó el aviso explicando las razones, así como los beneficiarios que serán afectados.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.

Suspenden temporalmente pagos de la Pensión del Bienestar y Secretaría explica las razones en este importante aviso

Como se mencionó anteriormente, se están llevando a cabo los pagos de la Pensión del Bienestar y este lunes 15 de septiembre, algunos beneficiarios ya cobraron su dispersión correspondiente de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

Pero hay una noticia y aviso importante por parte de la Secretaría del Bienestar que dejó sorprendido a muchas personas, y es que los pagos serán suspendidos de manera momentánea.

La fecha inicial en que comenzará la suspensión de pagos para todos los beneficiarios será este martes 16 de septiembre y el motivo es que es día festivo oficial, por el aniversario de la Independencia de México.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Secretaría del Bienestar, ningún beneficiario recibirá el depósito este martes 16 de septiembre. Será el miércoles 17 del presente mes cuando las dispersiones se reanuden para todos los beneficiarios.

Calendario oficial de la Pensión del Bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar.

Hasta el momento, la primera letra del apellido paterno de cada persona se encuentra en la letra ‘M’, por lo que aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience así, son los que han recibido la dispersión.