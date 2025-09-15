Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago esta semana durante fiestas patrias

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México para adultos mayores de 65 años. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, que beneficia a adultos mayores de todo el país.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de 6 mil 200 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es que la población que integra la Pensión Bienestar tenga garantizada una vejez digna y plena.

Asimismo, que puedan contar con un sustento económico para poder solventar sus gastos económicos de manera periódica.

El programa social es otorgado por la Secretaría del Bienestar. Foto: Programas para el Bienestar.

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual es otorgado por la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con esta ayuda.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de este mes.

La dispersión es de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada persona. Los beneficiarios reciben el depósito de 6 mil 200 pesos en su tarjeta correspondiente.

Algunos beneficiarios ya han recibido el depósito de la Pensión del Bienestar en este mes de septiembre, pero no todos; por ello, la duda de quiénes recibirán el pago durante esta semana de fiestas patrias.

Por ello, ya hay una lista de beneficiarios que recibirán el pago del lunes 15 al viernes 19 de septiembre.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, reveló el calendario para nuevas incorporaciones de este programa social en agosto. Crédito: Youtube/Claudia Sheinabum Pardo

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Pensión Bienestar de 6 mil 200 pesos bimestrales del lunes 15 al viernes 19 de septiembre?

De acuerdo con el calendario y la información reportada por Ariadna Montiel, estos son los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión del Bienestar del lunes 15 al viernes 19 de septiembre:

Letras | Dia | Septiembre

M Lunes 15

N, Ñ, O Miércoles 17

P, Q Jueves 18

R Viernes 19

Por lo tanto, del lunes 15 de septiembre al viernes 19, los adultos mayores de 65 años mencionados anteriormente que tengan la Pensión del Bienestar podrán acudir al cajero automático para recibir su pago de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Es importante que al acudir al cajero automático recuerden el NIP de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que en caso de olvidarlo y dar los dígitos erróneos, podrían bloquear el plástico.

Para saber más sobre los pagos, es importante revisar el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar y conocer quiénes faltan por recibir el depósito en este mes de septiembre.

Calendario oficial de las Pensiones del Bienestar del mes de septiembre. Foto: Secretaría del Bienestar.