Mujeres con Bienestar Edomex: cómo saber si ya te toca recibir la tarjeta

El programa sigue avanzando en la entrega de tarjetas durante septiembre de 2025

La estrategia Mujeres con Bienestar, implementada por el Gobierno del Estado de México, tiene como propósito apoyar a mujeres de entre 18 y 62 años en situación de pobreza o carencia social.

El beneficio consiste en un depósito de 2 mil 500 pesos bimestrales, lo que suma 15 pesos al año distribuidos en seis entregas. Además, de los servicios integrales como asistencia médica y psicológica, seguro de vida y funerario, asesoría legal, y apoyo educativo para la continuación de estudios.

Durante septiembre de 2025, continúan los eventos de entrega de tarjetas, principalmente para beneficiarias que se registraron en 2023 y que ya cuentan con un folio. Sin embargo, algunas participantes todavía no han recibido el plástico, lo que genera dudas sobre el estatus de su apoyo.

Cómo saber si ya recibiste tu tarjeta o el depósito

Existen varias formas oficiales de verificar si tu apoyo económico ya fue depositado o si la tarjeta está lista para recogerse:

1. Consulta vía WhatsApp

Envía la palabra “Saldo” al número 55 9337 2498. De inmediato recibirás un mensaje automático con la información actualizada de tu cuenta.

2. Plataforma oficial en línea

Accede desde tu computadora o celular a la página cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx e inicia sesión con el correo electrónico y la contraseña que registraste al momento de tu inscripción.

3. Aplicación móvil

Descarga la app oficial Mujeres con Bienestar disponible en la Play Store y App Store. Una vez dentro, podrás consultar tu saldo, movimientos y beneficios adicionales del programa.

4. Cajeros automáticos

También puedes revisar tu saldo en cualquier cajero automático. Sin embargo, es importante considerar que algunos bancos podrían cobrar comisión por la consulta.

Calendario de depósitos

Los pagos de Mujeres con Bienestar se realizan cada dos meses. El calendario estimado para lo que resta del año es el siguiente:

Julio-agosto : depósito en agosto.

Septiembre-octubre : depósito en octubre.

Noviembre-diciembre: depósito en diciembre.

Esto significa que, si aún no recibes tu tarjeta, podrás incorporarte al próximo ciclo de dispersión de recursos, siempre que hayas completado correctamente tu registro.

El programa Mujeres con Bienestar en Edomex otorga 2,500 pesos bimestrales a mujeres de 18 a 62 años en situación de pobreza, además de brindar servicios integrales como atención médica y psicológica, seguro de vida, asesoría legal y apoyo educativo

Recomendaciones y prevención de fraudes

El Gobierno del Estado de México ha recalcado que no se ha abierto un nuevo registro para el programa. Las entregas actuales corresponden únicamente a mujeres que ya cuentan con un folio desde 2023.

Para evitar fraudes, es indispensable verificar la información únicamente en la página oficial mujeresconbienestar.gob.mx y no dejarse engañar por personas que prometen registros falsos o cobros indebidos.

Si ya te inscribiste y cuentas con un folio, el procedimiento es claro: esperar la llamada de los Servidores de la Nación, acudir con tus documentos en la fecha indicada y posteriormente recoger tu tarjeta. Mientras tanto, puedes usar las vías digitales para consultar tu saldo y mantenerte informada sobre los próximos depósitos.

Con estas herramientas, el programa Mujeres con Bienestar busca garantizar que las beneficiarias tengan acceso seguro, confiable y sin intermediarios a los apoyos económicos que fortalecen su ingreso y bienestar.