Lanzan fuerte insulto a Nodal en concierto de Cazzu y así reaccionó ella

Cazzy y Nodal se convirtieron en padres por primera vez en septiembre de 2023. (@nodal)

La reacción del público durante el último concierto de Cazzu evidenció la tensión que persiste tras su ruptura con Nodal. En medio de la presentación, un grupo de asistentes expresó su descontento hacia el cantante mexicano, coreando insultos dirigidos a él.

La frase “Hijo de p...” resonó entre los presentes, dejando patente la postura de los seguidores de la rapera respecto a la expareja de la artista.

Y es que recordemos que recientemente, Cazzu reveló que Christian Nodal le ha puesto trabas para que pueda tramitar su permiso para viajar con Inti, la hija de ambos. Estas declaraciones no han hecho más que abonar el descontento que existe por parte de la audiencia contra el cantante, y de paso contra su actual esposa, Ángela Aguilar.

En redes se pueden leer opiniones sobre los insultos contra Nodal en el concierto de Cazzu:

La rapero reaccionó así a los gritos de sus fans crédito: TikTok/vickyluna03

“Aquí en México también le decimos así”, “Estuve ahí y también lo grité y estoy orgullosa de eso. Te amo, Cazzu”, “Somos el público quienes odiamos a Nodal, Cazzu ha sido super respetuosa, muchas mujeres hubieran salido a decir un millón de cosas de su ex pero ella lo aceptó y se quedó callada, solo habló cuando le estaba perjudicando a ella”, “Las que estuvimos ahí sabemos lo satisfactorio que fue gritarlo” y “Ese grito fue por todas”.

Las fechas de la ruptura, explicadas por Nodal

El quiebre definitivo entre Christian Nodal y Cazzu se produjo el 8 de mayo, tras múltiples intentos fallidos por salvar la relación.

La revelación surgió durante una entrevista que el cantante ofreció a Adela Micha, en la que detalló que ambos atravesaron varias rupturas antes de decidir separarse.

Sobre ese momento crucial, Nodal relató la frase que selló el final:

Nodal contó su versión sobre el supuesto triángulo amoroso que marcó su matrimonio con Ángela Aguilar. (Fotos: @adelamicha, @nodal, Instagram)

“Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer, mientras yo no me entere todo va a estar bien”, recordó que le expresó la artista argentina.

Después de este episodio, la vida personal de Nodal tomó un rumbo inesperado. El 14 de mayo, relató, retomó el contacto con Ángela Aguilar luego de un periodo prolongado en el que no se comunicaban. Según el cantante, esa fecha marcó formalmente el inicio de su nueva relación. Solo quince días después, el 29 de mayo, ambos decidieron dar un paso más allá y contrajeron matrimonio, de acuerdo con la información proporcionada en el diálogo con Adela Micha.

En menos de un mes, Nodal no solo puso punto final a una etapa marcada por altibajos sentimentales con Cazzu, sino que inició una nueva relación que rápidamente acaparó la atención mediática.