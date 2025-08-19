Aseguran que Christian Nodal ignoró a Ángela Aguilar tras la entrevista con Adela Micha

Nodal y Ángela siguen en controversia (Facebook Ángela Aguilar)

La reciente charla entre Christian Nodal y Adela Micha llevó al cantante a romper el silencio y abordar abiertamente aspectos de su vida sentimental. Este gesto catapultó la entrevista a un nivel viral en redes sociales, generando múltiples reacciones entre seguidores y críticos.

Y es que el cantante decidió compartir detalles inéditos sobre sus vínculos con Cazzu y Ángela Aguilar, llegando a precisar el momento en el que ocurrió este cambio en su vida.

La entrevista permitió a Nodal referirse también al respaldo que brinda a su actual esposa frente a las críticas públicas, así como a las razones que lo han llevado a disminuir el tiempo de convivencia con su hija Inti, fruto de su relación anterior.

La revelación de estos detalles en la entrevista con Adela ha generado un renovado interés en la vida íntima del artista y en su círculo más cercano.

El incómodo momento donde supuestamente Nodal ignoró a Ángela

Internautas se burlaron de lo ocurrido. (Crédito: TikTok/kikofianzudo)

Hace algunos días se llevó a cabo un evento en Estados Unidos en honor a la familia Aguilar, donde ocurrió un momento entre Nodal y Ángela que llamó la atención de los internautas, quienes no tardaron en hacer teorías y señalar extrañas actitudes del cantante.

Supuestamente, el cantante habría ignorado a su esposa cuando subió al escenario, y así quedó registrado en diferentes videos que circulan por las redes sociales.

En la grabación puede observarse cómo Nodal se aproximó directamente hacia Pepe Aguilar para saludarlo mientras Ángela se limita a ver y aplaudir.

La reacción de Ángela Aguilar fue permanecer inmóvil, mirando con entusiasmo y afecto a su pareja, sin intervenir ni buscar el contacto durante la breve interacción. El contenido del video ha provocado un intenso debate entre usuarios de internet, quienes destacaron la ausencia de gestos de cercanía entre ambos en un espacio público.

La situación ha cobrado mayor resonancia ya que surgió justo después de la polémica entrevista brindada por Christian Nodal a Adela Micha.

Las fechas de Nodal sobre Cazzu y Ángela que le han dado muchos problemas

(X)

Según lo relatado por Christian Nodal en su reciente entrevista con Adela Micha, la separación definitiva con Cazzu ocurrió el 8 de mayo, luego de atravesar más de seis rupturas en un lapso de cinco meses.

El cantante compartió la frase decisiva que dio cierre a la relación, citando a la artista argentina: “Yo no tengo ganas de ser la mujer que tú necesitas, búscate otra mujer, mientras yo no me entere todo va a estar bien”.

Tras ese momento, Nodal experimentó un giro significativo en su vida personal. El intérprete sostuvo que el 14 de mayo volvió a encontrarse con Ángela Aguilar, precisando que esa fecha representa el inicio formal de su vínculo, después de un largo periodo sin contacto entre ambos. De acuerdo con sus palabras, el sentimiento que resurgió fue espontáneo e intenso, llevando a la pareja a contraer matrimonio el 29 de mayo. Así, en menos de un mes, el cantante dio por cerrada una etapa amorosa e inició otra que ha captado la atención pública.