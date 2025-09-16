México

Estos son los beneficios de no retirar la baba del nopal al consumirlos

Muchas personas suelen eliminar este ingrediente sin saber que su efecto es muy benéfico para la salud

Por Abigail Gómez

El nopal es ampliamente valorado
El nopal es ampliamente valorado por sus propiedades medicinales y beneficios para la salud. (DGCS UNAM)

El nopal es un tipo de cactus de tallos planos, carnosos y con forma de palas, conocidos como “cladodios” o “pencas”, originario de México y otras zonas de América.

Se trata de un alimento muy valorado en la gastronomía mexicana, donde sus tallos jóvenes se consumen cocidos, asados o en ensaladas. Además, contiene fibra, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes.

El nopal suele utilizarse en la medicina tradicional para apoyar procesos digestivos y controlar los niveles de glucosa en sangre.

Dichos beneficios se le atribuyen en gran medida a la “baba” que sale de los nopales, la cual es una sustancia viscosa, parecida a un gel, conocida técnicamente como mucílago. Este mucílago es una fibra soluble que se libera al cortar o cocer los nopales y es responsable de su textura característica.

Sin embargo, debido a que su consistencia puede resultar desagradable muchas personas la eliminan después de prepararlos, lo cual puede reducir sus propiedades.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los beneficios de conservarla y cómo hacerlo sin afectar el sabor o la consistencia.

El mucílago brinda importantes propiedades
El mucílago brinda importantes propiedades digestivas. (Wikimedia/Pilyorlo)

Cuáles son los beneficios de no retirar la baba del nopal al prepararlos

No retirar la baba del nopal al prepararlo ofrece varios beneficios, principalmente relacionados con la salud digestiva y nutricional:

  • Aporte de fibra soluble: La baba del nopal se compone en gran parte de mucílago, una fibra soluble que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, prevenir el estreñimiento y favorecer una microbiota saludable.
  • Efecto saciante: La presencia de mucílago contribuye a una mayor sensación de saciedad, lo que puede ayudar en el control del apetito y el manejo del peso.
  • Regulación de glucosa: La fibra soluble puede disminuir la velocidad de absorción de la glucosa, apoyando el control de los niveles de azúcar en sangre, útil para personas con diabetes o resistencia a la insulina.
  • Propiedades prebióticas: El mucílago sirve como alimento para bacterias benéficas en el intestino, favoreciendo la salud intestinal.
  • Mejora la absorción de nutrientes: Puede contribuir a la absorción gradual de algunos nutrientes y a la reducción del colesterol.
El mucílago del nopal tiene
El mucílago del nopal tiene importantes beneficios para regenerar la microbiota intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar el nopal y aprovechar la “Baba” para obtener sus beneficios para la salud

Para aprovechar los beneficios de la baba del nopal, conviene prepararlos de forma que se conserve el mucílago. Algunas recomendaciones incluyen:

  • Lavar y picar los nopales: Lava los nopales y córtalos en tiras o cubos sin remojarlos por tiempo prolongado ni agregar sal o bicarbonato antes de cocinar, ya que estos métodos ayudan a eliminar la baba.
  • Cocción breve o al vapor: Cocínalos en poca agua o al vapor durante unos minutos, sin enjuagar después. Así, el mucílago se mantiene dentro del platillo.
  • Preparaciones frescas: Integra los nopales crudos en ensaladas o licuados, mezclándolos directamente con otros ingredientes frescos para conservar la baba.
  • Guisos sin enjuague: Si los usas en guisos o sopas, agrega los nopales junto con el resto de los ingredientes y cocina todo junto, evitando escurrir o enjuagar tras la cocción.
De este modo, el mucílago
De este modo, el mucílago —o “baba”— permanece y se incorporan sus beneficios de fibra soluble, efecto saciante y apoyo digestivo.

Aunque consumir nopales sin retirar la baba puede intensificar estas ventajas, algunas personas prefieren eliminarla por razones de textura o preferencia culinaria.

Si se desea reducir la baba solo parcialmente, puede cocinarse durante menos tiempo o mezclarse con jugo de limón para modificar la textura conservando parte de sus propiedades.

