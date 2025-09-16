En medio del llanto, Armando, hermano del ‘Negro’ Araiza, vuelve a pedir trabajo: “Sin presupuesto”

Armando Araiza reaparece en redes y reaviva el debate sobre su carrera actoral tras años alejado de la televisión (IG)

El reciente video en el que Armando Araiza aparece con lágrimas en los ojos, acompañado de la frase “que opine la gente”, ha reavivado el debate sobre la situación laboral del actor, quien lleva más de una década alejado de los melodramas televisivos.

En la grabación, publicada en sus redes sociales, Araiza se muestra vulnerable y sincero, subrayando que un actor no debe esperar oportunidades, sino crearlas por sí mismo.

El mensaje que acompaña el video, “Sin presupuesto. Sin producción. Sin guión ajeno. Sólo yo, mi foro y esta escena virgen. ¿Trailer de algo? No. ¿Casting? Tampoco. Es mi forma de decir que un actor no espera oportunidades: las crea. Que hablen los medios, que opine la gente”, refleja la determinación del intérprete de 55 años por mantenerse vigente en la industria.

La trayectoria de Armando Araiza, conocido por su participación en producciones como ‘Abismo de pasión’, ‘Llena de amor’, ‘Mi pecado’ y ‘Contra viento y marea’, ha estado marcada por altibajos.

El actor defiende la autogestión y la creación de oportunidades en un emotivo mensaje a sus seguidores (Instagram/@armandoaraiza)

Desde 2012, el actor no ha tenido un papel relevante en telenovelas, lo que lo llevó a buscar alternativas profesionales. En meses recientes, recurrió a las redes sociales para solicitar trabajo, destacando la importancia del público en su carrera:

“Ya no tengo manager pero tengo algo más poderoso, tengo al público, a ti, a ustedes que me han visto actuar desde niño y que saben lo que puedo hacer en pantalla. Hoy no estoy esperando el llamado de nadie, hoy me lo doy yo. Soy Armando Araiza y estoy disponible para actuar. Si conoces un director, productor o creador etiqueta, comparte. Si tú crees en mí yo te invito a que me representes y que hagamos ruido juntos porque el artista también se rearma”, expresó en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La respuesta a este llamado fue inmediata. Numerosos usuarios y colegas del medio se pusieron en contacto con Araiza, ofreciéndole oportunidades y reconectando con él tras años de distancia.

El actor se encuentra esperando una oportunidad. Crédito: Instagram/@armandoaraiza

El propio actor manifestó su gratitud: “Yo quiero agradecerles a todos porque inmediatamente todos empezaron a pelotear, me dicen ‘oye, vamos a hacer estas menciones’, ‘oye, yo tengo estos contactos’, ‘oye, yo tengo esta marca’, ‘oye, vamos a hacer esta serie’… Entonces es padrísimo tener celebridades, público, amigos, gente que no había visto hace mucho tiempo nos volvemos a conectar”.

No obstante, la exposición pública de su búsqueda laboral también generó críticas. Algunos cuestionaron si no le resultaba vergonzoso pedir empleo de esa manera o le sugirieron que recurriera a su hermano, Raúl Araiza, conductor del programa ‘Hoy’.

El actor también ha enfrentado escepticismo dentro del propio gremio. El productor Antonio Escobar lo acusó de no comprometerse con un proyecto teatral, lo que habría provocado su salida y tensiones con compañeros como Rodrigo Vidal.

A pesar de estos señalamientos, Araiza insiste en que pedir apoyo no es un signo de debilidad, sino de coraje: “A veces pedir apoyo se malinterpreta como debilidad” y él lo interpreta “como valentía”. Además, subraya que “Trabajar y buscar oportunidades no es vergüenza, vergüenza es rendirse”.

La respuesta del público y colegas a la solicitud de trabajo de Araiza fue inmediata y positiva (Twitter/@armandoaraiza)

La familia de Armando Araiza también ha salido en su defensa. En agosto, Raúl Araiza lamentó ante el reportero Edén Dorantes que las televisoras hayan desaprovechado el talento de su hermano, quien en los años noventa fue una figura consolidada en las telenovelas.

Raúl Araiza atribuyó parte de la ausencia de Armando en la pantalla a la falta de representación profesional y a las dificultades propias del medio: “El medio ha sido muy difícil para muchos actores, y aquí dependes de que te llamen”, explicó.

Además, reconoció que su hermano también es corresponsable de su situación, al no mantenerse conectado con las principales televisoras: “Al ‘Gordo’, lo que le ha faltado es estar conectado donde hay que estar, que es aquí (Televisa), o en Azteca, o en Telemundo”.

Raúl Araiza lamenta la falta de oportunidades para su hermano y señala la desconexión con televisoras (Foto: @negroaraiza, Instagram)

El propio Armando Araiza ha sido transparente sobre los motivos de su alejamiento de la industria, entre los que destaca su lucha contra el alcoholismo. Este proceso de transformación personal lo llevó a reinventarse como conferencista, instructor y creador de contenido, diversificando sus actividades más allá de la actuación.