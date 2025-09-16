Critican celebración de Independencia en municipio de Chiapas por mostrar a una bailarina con el lábaro patrio

Internautas criticaron a Pedro Ramírez, alcalde de Reforma, Chiapas, por la forma de festejar el 15 de septiembre. (Fotos de redes sociales)

Reforma, Chiapas, se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a su particular celebración del Grito de la Independencia este lunes 15 de septiembre, en la que entre el público se encontraban infancias y adolescentes, pese a esto, el alcalde de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Ramírez, decidió festejar con DJ, bailarinas y bailarines con poca ropa.

En el evento del ayuntamiento localizado en la parte norte del estado chiapaneco, se puede ver al menos que dos mujeres y dos hombres realizaron bailes exóticos ante la presencia de familias y de los principales funcionarios del municipio, entre ellos el alcalde, que ante el uso de la bandera como accesorio durante la presentación no hizo mayor esfuerzo por parar el festejo.

Horas antes del festejo, desde su Facebook personal, Pedro Ramírez, posteo en su cuenta de X, “Nomás no vayas a ir muy mamón a dar el grito”, en la que presumió su atuendo, misma cuenta donde compartió videos del festejo en este lugar, donde previo al momento incómodo para las familias que asistieron, el alcalde le dice al DJ Freshly “que no ponga el desorden”.

“Sí funcionó el cuchillo, pues la lluvia se fue, así que nada más les quiero hacer una recomendación al DJ en nombre del pueblo de Reforma, que se porte bien, que no venga a poner el mal ejemplo... somos hombres de una sola mujer en Reforma, que levanten la mano todos los hombres que son fieles”, comentó el emecista.

Después del breve discurso de Pedro Ramírez, el DJ comenzó con su presentación en la que desde el primer momento salió una de las bailarinas, quien cargaba una bandera de México e iba de un lado a otro en el escenario, en el mismo escenario salió un hombre con el torso descubierto, medias blancas, una máscara de luchador y una bandera en la espalda, con la que también bailó.

"Internautas critican al alcalde Pedro Ramírez por la celebración del 15 de septiembre en Reforma, Chiapas". FB, Pedro Ramirez

Este martes 16 de septiembre, el presidente municipal no ha emitido ningún pronunciamiento por la forma de festejar el Grito de Independencia, mientras que en la página del ayuntamiento, acompañada de fotos se realizó una publicación en la que se comentó:

“Con respeto y solemnidad celebramos la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, en un marco de civismo y patriotismo, la Casa de la Cultura Poeta Jaime Sabines ofreció una noche llena de folklor, con bailes regionales, mariachis y música que enaltecieron nuestra identidad como Mexicanos. Los Reformenses somos un pueblo alegre que disfruta sus fiestas con orgullo.”

Tras las criticas y señalamientos en redes sociales, los videos durante la presentación del DJ no se encuentran en la página del ayuntamiento.