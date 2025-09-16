¿Cómo obtener tu testamento gratuito en el Edomex?

testamento gratuito edomex Caravanas Itinerantes por a Justicia Social 1

En el marco de la campaña “Septiembre, mes del testamento”, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha impulsado una estrategia de apoyo a las familias mexiquenses mediante la entrega gratuita de testamentos en las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.

De acuerdo con datos oficiales, durante la actual administración se han otorgado 12 mil 960 testamentos sin costo, lo que ha beneficiado directamente a 231 mil 569 personas, quienes hoy cuentan con mayor certeza jurídica respecto a su patrimonio.

Esta iniciativa, coordinada por la Consejería Jurídica en colaboración con el Colegio de Notarios del Estado de México, ha generado además un ahorro superior a 51 millones de pesos para los hogares mexiquenses.

Como parte de esta estrategia, las Caravanas Itinerantes continuarán su recorrido en los municipios del Edomex, con el objetivo de acercar los servicios legales a las comunidades y garantizar que más ciudadanos tengan acceso a este trámite sin costo, por lo cual se debe estar pendiente de las fechas que se tendrán en días proximos.

Importancia de tener un testamento

Aprovecha la gratuidad del testamento en el Edomex y obtenlo

El testamento es un documento fundamental para proteger el patrimonio familiar y evitar conflictos legales. Así lo destacó Juan Raúl Méndez Ortega, beneficiario de este programa, quien aseguró que con este trámite busca “evitar problemas y dejarles un patrimonio seguro para cuando yo ya no esté y ellos puedan tomar posesión sin ningún problema”.

El procedimiento para obtener un testamento en las caravanas es sencillo: basta con tener más de 16 años, saber leer y escribir, poder firmar, proporcionar datos generales, designar herederos y nombrar un albacea encargado de cumplir la voluntad del testador. En caso de tener hijos menores de edad, también se requiere nombrar un tutor.

Ciudadanas como Miriam Penna López resaltaron la importancia de aprovechar este tipo de programas sociales. “Se les agradece y en verdad es un buen reconocimiento de parte de la ciudadanía hacia el gobierno que haya este tipo de jornadas y apoyos. La verdad es que es muy importante que asistan a hacer sus testamentos, ya está la gente protegida, tus seres queridos y no haya más problemas más adelante”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México fortalece la justicia social y promueve la cultura de la previsión patrimonial entre la población.