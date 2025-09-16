México

¿Cómo obtener tu testamento gratuito en el Edomex?

Se han entregado 12 mil 960 testamentos sin costo, representando un ahorro de más de 51 mdp

Por Jorge Contreras

Guardar
testamento gratuito edomex Caravanas
testamento gratuito edomex Caravanas Itinerantes por a Justicia Social 1

En el marco de la campaña “Septiembre, mes del testamento”, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, ha impulsado una estrategia de apoyo a las familias mexiquenses mediante la entrega gratuita de testamentos en las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.

De acuerdo con datos oficiales, durante la actual administración se han otorgado 12 mil 960 testamentos sin costo, lo que ha beneficiado directamente a 231 mil 569 personas, quienes hoy cuentan con mayor certeza jurídica respecto a su patrimonio.

Esta iniciativa, coordinada por la Consejería Jurídica en colaboración con el Colegio de Notarios del Estado de México, ha generado además un ahorro superior a 51 millones de pesos para los hogares mexiquenses.

Como parte de esta estrategia, las Caravanas Itinerantes continuarán su recorrido en los municipios del Edomex, con el objetivo de acercar los servicios legales a las comunidades y garantizar que más ciudadanos tengan acceso a este trámite sin costo, por lo cual se debe estar pendiente de las fechas que se tendrán en días proximos.

Importancia de tener un testamento

Aprovecha la gratuidad del testamento
Aprovecha la gratuidad del testamento en el Edomex y obtenlo

El testamento es un documento fundamental para proteger el patrimonio familiar y evitar conflictos legales. Así lo destacó Juan Raúl Méndez Ortega, beneficiario de este programa, quien aseguró que con este trámite busca “evitar problemas y dejarles un patrimonio seguro para cuando yo ya no esté y ellos puedan tomar posesión sin ningún problema”.

El procedimiento para obtener un testamento en las caravanas es sencillo: basta con tener más de 16 años, saber leer y escribir, poder firmar, proporcionar datos generales, designar herederos y nombrar un albacea encargado de cumplir la voluntad del testador. En caso de tener hijos menores de edad, también se requiere nombrar un tutor.

Ciudadanas como Miriam Penna López resaltaron la importancia de aprovechar este tipo de programas sociales. “Se les agradece y en verdad es un buen reconocimiento de parte de la ciudadanía hacia el gobierno que haya este tipo de jornadas y apoyos. La verdad es que es muy importante que asistan a hacer sus testamentos, ya está la gente protegida, tus seres queridos y no haya más problemas más adelante”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México fortalece la justicia social y promueve la cultura de la previsión patrimonial entre la población.

Temas Relacionados

TestamentoGratuitoCaravanas Itinerantes por la Justicia SocialSeptiembreEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

El atractivo visual y la táctica de los traficantes han incrementado la exposición a sustancias sintéticas desconocidas en ambientes nocturnos urbanos

Tusi: la cocaína rosa que

Vecinas y vecinos de Tlatelolco conmemoran el 40 aniversario del terremoto del 85 con jornadas culturales y de memoria colectiva

Del 17 al 28 de septiembre se realizarán actividades conmemorativas en honor a las víctimas y sobrevivientes del terremoto de 1985

Vecinas y vecinos de Tlatelolco

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Forjados fuera de la industria tradicional, estos artistas sintetizan siete años de autogestión y éxitos virales en un proyecto que debutará en el escenario del festival californiano

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo saber si ya te toca recibir la tarjeta

El programa sigue avanzando en la entrega de tarjetas durante septiembre de 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo

Claudia Sheinbaum encabeza desfile del 16 de septiembre con representantes de los tres poderes

La ceremonia incluyó a miembros del gabinete federal y del Legislativo; la Suprema Corte no había participado desde que Norma Piña asumió la presidencia del tribunal en 2023

Claudia Sheinbaum encabeza desfile del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tusi: la cocaína rosa que

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Investigan muerte de bebé de ocho meses hallado con signos de maltrato en funeraria de Tijuana

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Golpe al narco: laboratorios desmantelados, líderes capturados y tomas clandestinas inhabilitadas previo al Grito de Independencia

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Así reaccionó Poncho de Nigris a la ‘traición’ de Alexis Ayala contra Aldo para poder ver a su esposa

Oasis en México provoca derrama económica de millones de pesos y activa el turismo con visitantes de 79 países

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

DEPORTES

Anthony Martial llega a México

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa