Alejandro Sanz y Rels B estrenan su primera canción juntos y graban el video oficial en pleno Auditorio Nacional. (Foto: Lulu Urdapilleta / Ocesa)

La noche del 12 de septiembre quedará grabada como un hito en la historia reciente de los espectáculos en la Ciudad de México y entre los fans de Alejandro Sanz y Rels B. Y es que Sanz sorprendió a los 10 mil asistentes que acudieron a verlo al Auditorio Nacional al invitar al escenario a “Flako” para estrenar juntos y en vivo la canción “No me tires flores”.

La inesperada colaboración entre ambos artistas se convirtió en el instante más emocionante y ovacionado de la primera función de seis con localidades agotadas, que vibraron bajo el influjo de la emoción y la sorpresa.

“Les decía que tenía una sorpresa, antes era un secreto. Vamos a estrenar una canción aquí y vamos a grabar el video justo ahora, pónganse guapos y guapas. Tienen que gozar, porque van a salir las cámaras. Ha venido un compositor al que quiero y admiro, él es Rels B”, dijo Sanz.

La presentación global de este tema inédito mostró a Alejandro Sanz y a Rels B en total complicidad sobre el escenario, fusionando generaciones y estilos ante un público que celebró este encuentro desde la primera nota.

“No me tires flores”, el estreno de Alejandro Sanz y Rels B que incendió la Ciudad de México. (Foto: Lulu Urdapilleta / Ocesa)

La energía colectiva selló lo que promete convertirse en uno de los grandes éxitos del año y que marca un capítulo especial dentro de la actual gira de Sanz.

Este show dio formal inicio al ciclo de conciertos SOLD OUT con los que el autor de “Corazón partío” vuelve a posicionarse como uno de los artistas más convocantes de México. Como parte de la gira mundial ¿Y Ahora Qué?, Sanz propuso una renovada puesta visual y musical que entrelaza himnos de toda su carrera con piezas de su más reciente producción.

“Estoy aquí con todas las ganas de mi mundo de cantarles, de disfrutar de este México que me tiene el alma apachurrada desde años. Espero lo disfruten. Esto va por y para ustedes”, dijo el cantante ante sus fans.

Durante casi dos horas y media, el repertorio desfiló entre la nostalgia y la actualidad. Hits como “Corazón partío”, “Amiga mía” y “Mi soledad y yo” conectaron a varias generaciones, mientras composiciones recientes –entre ellas, “Hoy no me siento bien”, “El vino de tu boca” y “Bésame”– mostraron la vigencia y evolución del español.

El primer concierto de la gira ¿Y Ahora Qué? en la capital mexicana reunió generaciones, himnos y estrenos, y evidenció la vigencia y poder del repertorio de Sanz ante 10 mil asistentes. (Foto: Lulu Urdapilleta / Ocesa)

Entre los momentos más emotivos se encontraron las colaboraciones, especialmente cuando sonaron “Cómo Sería” junto a Manuel Turizo y, previamente, “Bésame” con Shakira, pieza que ya marca su tercera alianza musical con la estrella colombiana.

¿Y Ahora Qué? se consolida como un fenómeno global. El álbum ha superado los 120 millones de streams y cada uno de sus sencillos guarda una identidad narrativa propia, característica con la que Sanz lleva décadas posicionándose como una voz central de la música en español. El éxito no se limita al estudio ni a los escenarios mexicanos: tras agotar 15 fechas (incluyendo los conciertos en Puebla y Mérida), la gira ya tiene programadas escalas en Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Argentina para comienzos de 2026.

Este primer show en la capital mexicana permitió a Sanz reconectar con una audiencia devota, capaz de entregar ovaciones inquebrantables desde la apertura con “Desde cuándo” hasta el desenlace apoteósico con “No es lo mismo”, “Y, ¿Si fuera ella?”, “Lo ves?” y el eterno “Corazón partío”.

Durante su concierto Alejandro Sanz soltó mensajes espontáneos e invitó a su público a “gozar y pensar cosas bonitas”, y confesiones personales sobre el valor de los momentos vividos y compartidos en directo.

La primera noche de Sanz en la CDMX se volvió inolvidable al presentar en directo “No me tires flores”, consagrando el arranque de una gira con seis shows agotados e invitados de lujo. (Foto: Lulu Urdapilleta / Ocesa)

“Al final estoy convencido de que la vida son momentos y, si no los tomas entonces pa’qué?”, comentó el español durante su show.

La apuesta de Alejandro Sanz por ofrecer momentos irrepetibles y conectar con músicos de nueva generación, como Rels B, confirma su estatus de referente y su habilidad para reinventarse en cada visita. Así escribió un nuevo capítulo en los escenarios más importantes de Latinoamérica.

Por su parte Rels B finalizó hace algunos días su paso por la Ciudad de México con seis fechas de conciertos, totalmente sold out, en el Palacio de los Deportes.