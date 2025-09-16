México

Alcalde de Bahía de Banderas se equivoca y asegura que José María Morelos y Pavón dio el Grito de Independencia

El presidente municipal no corrigió su pifia

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El presidente municipal de Bahía de Banderas, Héctor Santana, protagonizó un error durante un acto público realizado por los festejos patrios en Nayarit.

El edil afirmó ante los asistentes que José María Morelos y Pavón dio el Grito de Independencia, confundiendo así uno de los episodios más emblemáticos de la historia nacional, que corresponde a Miguel Hidalgo y Costilla.

Durante un acto público realizado la mañana del 15 de septiembre, Santana dirigió un mensaje a la población en el que expresó: “Vamos a tener una fiesta patriótica celebrando la independencia de México, la libertad, la igualdad y la justicia, en donde José María Morelos y Pavón dio el Grito de la Independencia en nuestro país y que cada año replicamos este Grito para que no se nos olvide que México es un país independiente, republicano y democrático”.

Alcalde de Bahía de Banderas comete pifia sobre la Independencia de México. (X/@AsSoy27855407)

Las palabras del alcalde quedaron registradas en video y se difundió en redes sociales y medios locales, por lo que su pifia no pasó desapercibida.

Hasta la noche del lunes 15 de septiembre, el alcalde no había realizado ninguna corrección ni aclaración sobre sus dichos.

Esa misma noche, Santana encabezó el acto tradicional del Grito de Independencia en la plaza principal, como parte de las celebraciones institucionales del municipio de Bahía de Banderas. En el festejo hubo una verbena familiar de la mexicanidad, en donde se ofrecieron antojitos mexicanos gratis.

Cabe apuntar que durante la ceremonia del Grito de Independencia no cometió errores de nombres en su arenga.

El episodio se suma a casos recientes donde funcionarios públicos cometen errores de contexto o atribución histórica durante mensajes ante la ciudadanía, lo que genera debates sobre la importancia de la memoria histórica y la preparación de quienes conducen ceremonias cívicas en fechas patrias.

¿Quiénes son Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón?

Antes de su fusilamiento, Miguel
Antes de su fusilamiento, Miguel Hidalgo fue sometido a un proceso penal para determinar la culpa por los crímenes uqe se le imputaron. Crédito: Wikimedia Commons

Miguel Hidalgo y Costilla fue un sacerdote y líder insurgente nacido en 1753 en Dolores, Guanajuato. Se le reconoce como el iniciador de la Guerra de Independencia de México. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, impulsó el levantamiento popular contra el dominio español, conocido como el Grito de Dolores. Hidalgo, con ideas inspiradas en la Ilustración, promovió la abolición de la esclavitud y la mejora de las condiciones del pueblo. Encabezó la primera etapa de la guerra hasta su captura y fusilamiento en 1811.

José María Morelos y Pavón
José María Morelos y Pavón presentó el documento ante el Congreso de Chilpancingo en 1813. Crédito: Wikimedia Commons/Imagen Ilustrativa Infobae

José María Morelos y Pavón, nacido en 1765 en Valladolid (hoy Morelia, Michoacán), también fue sacerdote y una de las figuras esenciales de la independencia. Tras la muerte de Hidalgo, Morelos asumió el liderazgo del movimiento insurgente. Su contribución principal fue organizar y fortalecer la lucha independentista, dotándola de bases políticas y sociales. Es reconocido por redactar los Sentimientos de la Nación en 1813, donde propuso la independencia absoluta, la soberanía popular y la abolición de la esclavitud. Fue capturado y ejecutado en 1815.

Ambos son considerados personajes centrales de la independencia de México, aunque sus aportaciones y periodos de acción en el proceso fueron distintos.

Temas Relacionados

Bahía de BanderasNayaritJosé María Morelos y PavónMiguel Hidalgo y Costillamexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 16 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias

La Casa de los Famosos México: Abelito se convierte en el nuevo líder de la semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Alexis Ayala rompe en llanto durante reencuentro con su esposa Cinthia Aparicio

El actor tuvo que nominar a un habitante con 6 puntos a cambio de ver a su esposa unos minutos

Alexis Ayala rompe en llanto

Reacción de Jesús María Tarriba en el Grito de Independencia de Sheinbaum se viraliza y desata memes

La actitud y los gestos del Primer Caballero llamaron la atención y se volvieron tendencia en redes

Reacción de Jesús María Tarriba

Concluyen los festejos del Aniversario 215 del Grito de la Independencia de México; así se vivió minuto a minuto

Se conmemora el 215 aniversario del inicio de la Independencia nacional

Concluyen los festejos del Aniversario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pelón”, presunto lavador

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Abelito se convierte en el nuevo líder de la semana

Alexis Ayala rompe en llanto durante reencuentro con su esposa Cinthia Aparicio

Así reaccionó Elaine Haro a los comentarios de Cuarto Noche tras su salida de La Casa de los Famosos México

La voz de Tito Double P preocupa a fans por este cambio

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: Abelito es el último líder de esta temporada

DEPORTES

Turki Al Sheikh adelanta el

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX