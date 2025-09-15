Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Los participantes viven su octava semana - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La tensión sube dentro de La Casa de los Famosos México 3 tras la salida de Elaine Haro, la séptima eliminada del reality.

Con su partida, solo quedan ocho participantes que siguen en la competencia: Dalilah Polanco, Shiki, Guana, Abelito, Aarón Mercury, Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris.

El programa de Televisa arranca hoy, 15 de septiembre, su octava semana, cada vez más cerca de la gran final del 5 de octubre, cuando se conocerá al ganador del premio de cuatro millones de pesos.

Así fue la salida de Elaine Haro de La Casa de los Famosos México. (X/@LaCasaFamososMx)

La prueba más importante de la semana

Este lunes inicia la prueba del líder, una de las más importantes del show. Primero, los habitantes competirán en grupos para elegir a tres finalistas. Durante la gala de las 22:00 horas se realizará un nuevo reto en vivo para definir al octavo líder.

Ser líder no solo da prestigio dentro de la casa: otorga inmunidad para no ser nominado y permite pasar una semana en la suite con derecho a invitar a otro habitante.

El calendario de esta semana

El reality tendrá días clave:

Martes : prueba del presupuesto semanal.

Miércoles : nominaciones.

Jueves : reto para elegir al retador de la salvación.

Viernes: fiesta y salvación.

Cada prueba se ha vuelto decisiva en la recta final, donde cualquier error puede costar la permanencia.

(Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

La competencia se endurece

En la séptima gala de nominación, Elaine Haro quedó fuera tras compartir el “carrusel” con Shiki. También estuvieron nominados Abelito, Aarón Mercury, Alexis Ayala y Aldo de Nigris. Este episodio movió las estrategias y dejó claro que nadie tiene su lugar asegurado.

Ahora, sin Elaine, los ocho participantes saben que la inmunidad es más importante que nunca. El liderazgo no solo es un reto físico y mental; también es clave para asegurar su permanencia rumbo a la gran final.

Con la octava prueba del líder en puerta, La Casa de los Famosos México se prepara para una semana decisiva. La inmunidad, el confort de la suite y las decisiones del público marcarán el rumbo del juego en estos últimos días.

La cantante se convirtió en la séptima eliminada de la tercera temporada. (La Casa de los Famosos México, YouTube)