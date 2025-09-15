México

Lluvias dejan severas afectaciones al oriente de CDMX y Edomex

En la alcaldía Iztapalapa de la capital del país fue activada la alerta roja por fuertes precipitaciones, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Las fuertes lluvias dejaron inundaciones
Las fuertes lluvias dejaron inundaciones al oriente de la Ciudad de México la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

La tarde y noche de este domingo 14 de septiembre, las lluvias sorprendieron a los capitalinos. En todas las alcaldías de la capital del país se registraron fuertes precipitaciones y el oriente de la Ciudad de México y del Estado de México resultaron afectados.

Granizo, inundaciones y severas afectaciones fueron parte del caos que se vivió en la capital del país, donde la alcaldía Iztapalapa fue la demarcación donde se reportaron más daños.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país emitió alerta roja por las fuertes lluvias en la alcaldía Iztapalapa. En tanto, en el resto de las demarcaciones fueron activadas las alertas naranja y amarilla.

Internautas en redes sociales oficiales compartieron videos y fotografías donde se observan inundaciones, vehículos atrapados, encharcamientos, entre otras afectaciones más por la fuerte lluvia de este domingo 14 de septiembre.

En la alcaldía Iztapalapa se emitió la alerta roja por fuertes lluvias, informó Protección Civil de CDMX. Crédito: X/@OVIALCDMX.

Calles y avenidas como la Calzada Ermita Iztapalapa o la Ignacio Zaragoza resultaron con inundaciones, también el transporte público resultó afectado.

La Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México suspendió su servicio en un tramo. La marcha de los trenes solamente fue de Pantitlán a Guelatao, en tanto el resto de la ruta no operó debido a las inundaciones.

Suspenden servicio en la Línea
Suspenden servicio en la Línea A del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)
Suspenden servicio en la Línea
Suspenden servicio en la Línea A este 14 de septiembre (X/ @AdrianRubalcava)

Información en desarrollo....

