Lluvias CDMX: activan triple alerta para la tarde y noche de hoy domingo 14 de septiembre

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre en toda la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.
Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este domingo 14 de septiembre.
Las 16 alcaldías de la Ciudad de México tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre, las cuales estarán acompañadas de lluvias.
Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.
En algunas alcaldías lloverá más que en otras, destacó la dependencia local, por lo que activó triple alerta (amarilla, naranja y roja).
Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde fue activada la alerta amarilla.
Para las demarcaciones: Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, fue activada la alerta naranja. En tanto, en Iztapalapa se emitió la alerta roja.
Debido a esta emisión de triple alerta y la posible caída de granizo, la dependencia local emitió una serie de recomendaciones y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias esperadas para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre:
Recomendaciones por fuertes lluvias hoy domingo 14 de septiembre
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu
hogar.
- Cierra puertas y ventanas.
- Si sales de casa usa paraguas o impermeable.
- No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.
- Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y persona con discapacidad.
- Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.
- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.
- Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.
- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.
Peligros asociados
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.
- Caída de ramas, árboles y lonas.
- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.
¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en todas las alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre?
Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 14 de septiembre será a las 18:15 a las 23:00 del jueves 14 del presente mes.
Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta amarilla, de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta naranja y 50 a 70 mm roja tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.