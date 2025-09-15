México

Lluvias CDMX: activan triple alerta para la tarde y noche de hoy domingo 14 de septiembre

Las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 14 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre en toda la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este domingo 14 de septiembre.

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre, las cuales estarán acompañadas de lluvias.

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil hizo un llamado
Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones. Crédito: Cuartoscuro.

En algunas alcaldías lloverá más que en otras, destacó la dependencia local, por lo que activó triple alerta (amarilla, naranja y roja).

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza, donde fue activada la alerta amarilla.

Para las demarcaciones: Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, fue activada la alerta naranja. En tanto, en Iztapalapa se emitió la alerta roja.

Debido a esta emisión de triple alerta y la posible caída de granizo, la dependencia local emitió una serie de recomendaciones y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias esperadas para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre:

Recomendaciones por fuertes lluvias hoy domingo 14 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu

hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa usa paraguas o impermeable.

- No cruces calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes y banquetas.

- Ayuda a resguardarse a niños, adultos mayores y persona con discapacidad.

- Evita refugiarte de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

- Si habitas en una zona de riesgo a inundaciones, guarda documentos importantes en bolsas de plástico selladas desconecta aparatos eléctricos y atiende las recomendaciones de Protección Civil.

- Evita cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posibles deslaves de laderas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Las imágenes desde el interior de la Facultad de estudios superiores de Aragón Crédito: Cortesia

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en todas las alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 14 de septiembre será a las 18:15 a las 23:00 del jueves 14 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta amarilla, de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta naranja y 50 a 70 mm roja tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Alerta amarilla en estas alcaldías
Alerta amarilla en estas alcaldías para hoy 14 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
En estas tres alcaldías de
En estas tres alcaldías de CDMX fue activada la alerta naranja hoy domingo 14 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Una alcaldía estará en alerta
Una alcaldía estará en alerta roja por las fuertes lluvias de hoy 14 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

