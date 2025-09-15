Línea A del Metro CDMX suspende servicio de Guelatao a La Paz por inundaciones

Suspenden servicio en la Línea A este 14 de septiembre (X/ @AdrianRubalcava)

La tarde de este domingo 14 de septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio de la Línea A en el tramo de Guelatao a La Paz debido a inundaciones. Se registró una fuerte lluvia al oriente de la capital, lo que provocó afectaciones en las instalaciones del Metro CDMX.

Alrededor de 18:00 horas ocurrió una fuerte lluvia en la zona oriente de la capital, por lo que algunas vialidades se inundaron. Las vías en la interestación de Santa Marta - Los Reyes se vieron afectadas debido a que el agua acumulada en el exterior empezó a filtrarse a las instalaciones del STC.

A través de sus redes sociales oficiales informaron la situación: “Debido a la fuerte lluvia registrada en la zona y al ingreso de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio se ofrece de manera provisional de Pantitlán a Guelatao por ambos sentidos en Línea A”, publicaron.

Suspenden servicio en la Línea A del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, también pidió a los usuarios tomar otras rutas debido a las afectaciones en la Línea A del Metro. “Debido a las intensas lluvias en la zona oriente y acumulación de agua en el drenaje del municipio de La Paz, el servicio de la Línea A se ofrece únicamente de Pantitlán a Guelatao”.

¿Qué estaciones de la Línea A del Metro CDMX cerraron este 14 de septiembre?

De acuerdo con el director del Metro CDMX, personal especializado trabaja para restablecer el servicio lo más pronto. “No hay servicio de Guelatao a La Paz. Personal del @MetroCDMX trabaja en la zona para restablecer la operación lo antes posible”, agregó

Estas son las estaciones que suspendieron servicio debido a fuertes lluvias:

Peñón Viejo

Acatitla

Santa Marta

Los Reyes

La Paz

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una triple alerta por lluvias intensas (X/ @MetroCDMX)

Para auxiliar con el traslado de los usuarios, el STC Metro informó que unidades de Red de Transporte de Pasajeros (RTP) estarán apoyando a los usuarios con sus traslados. El servicio se ofrecerá de Guelatao a Santa Marta.

“@RTP_CiudadDeMex apoya en el traslado de usuarios de Guelatao a Santa Marta. Toma precauciones”, publicaron en redes sociales.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha emitido una triple alerta por lluvias intensas previstas para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre, advirtiendo sobre la posible presencia de granizo y riesgos asociados en toda la capital.

El comunicado oficial, difundido por la dependencia capitalina a través de sus redes sociales, detalla que las 16 alcaldías de la Ciudad de México enfrentarán precipitaciones de diversa intensidad a partir de las 18:15 y hasta las 23:00. La alerta se distribuye en tres niveles: amarilla para Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Venustiano Carranza; naranja para Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco; y roja exclusivamente para Iztapalapa.