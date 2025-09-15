México

Vientos CDMX: activan alerta amarilla en estas siete alcaldías para la noche de hoy domingo 14 de septiembre

Prevén fuertes rachas acompañadas de lluvias, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Estas alcaldías tendrán fuertes vientos
Estas alcaldías tendrán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

No solo son las fuertes lluvias esperadas para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre, también se prevén vientos con rachas para esta misma fecha.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales la tarde de este domingo 14 de septiembre.

Señaló que se esperan fuertes rachas de vientos en siete alcaldías, las cuales resultarán afectadas con este pronóstico.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil lanzó una serie
Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones por las fuertes lluvias esperadas. Foto: Archivo/Infobae México.

Se trata de las alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde se registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre.

Protección Civil emitió alerta amarilla para estas siete demarcaciones para la fecha indicada por el pronóstico previsto anteriormente.

Asimismo, debido a la alerta emitida y las fuertes rachas de vientos esperadas, la dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Las imágenes desde el interior de la Facultad de estudios superiores de Aragón Crédito: Cortesia

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este domingo 14 de septiembre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este domingo 14 de septiembre de las 18:45 a 20:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este domingo 14 de septiembre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

En estas siete alcaldías de
En estas siete alcaldías de CDMX se prevén fuertes vientos para la tarde y noche de hoy domingo 14 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Protección Civil llamó a los habitantes de la Ciudad de México a estar atentos a los avisos oficiales de esta dependencia por si se eleva la alerta.

